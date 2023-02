Kraay jr. geniet van Feyenoord: ‘Hij kan mee bij alles onder de Engelse top'

Zondag, 19 februari 2023 om 11:33 • Guy Habets • Laatste update: 11:54

Hans Kraay junior is diep onder de indruk van Dávid Hancko. De centrale verdediger van Feyenoord werd afgelopen zomer voor zes miljoen euro overgenomen van Sparta Praag en de analist van ESPN ziet dat als een koopje. Kraay verwacht dat Hancko ook makkelijk mee zou kunnen bij een subtopper uit Engeland.

De scouting van Feyenoord krijgt een pluim van Kraay. "Ik zou heel graag willen weten, en ze mogen me ook bellen, wie die Hancko heeft gehaald voor een appel en een ei", zegt de analist tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Vijf of zes miljoen voor hem is een appel en een ei. Deze jongen is toch geschikt voor alles beneden de top vier in Engeland? Ik heb gisteren ook zitten kijken en ik zei tegen mijn vrouw dat er twee heel erg goed waren in een slechte wedstrijd: Geertruida en Hancko."

Toch moet trainer Arne Slot binnenkort een belangrijke knoop doorhakken. Gernot Trauner is op de weg terug van een blessure en zal dan waarschijnlijk ook weer terugkeren in de basiself. Dat gaat dan wel ten koste van een huidige basisspeler, denkt Kraay. "Wie het kind van de rekening wordt na de terugkeer van Trauner? Dat zal Pedersen wel zijn, want dan gaat Geertruida naar de rechterkant. Maar misschien zal Trauner op zijn beurt moeten wachten, want ze doen het nu fantastisch."

Hancko kwam dit seizoen al in negentien competitiewedstrijden en zes Europa League-duels in actie namens Feyenoord. Daarin kwam de Slowaaks international tot drie goals en twee assists. Het halve jaar bij Feyenoord heeft er ook voor gezorgd dat de transferwaarde van Hancko enorm is toegenomen, want het gerenommeerde Transfermarkt schat die waarde in op 12,5 miljoen euro. Een klein jaar geleden vertegenwoordigde de linkspoot nog een waarde van 4,5 miljoen euro.