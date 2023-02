Uitspraken Hugo Borst in De Eretribune vallen volledig verkeerd bij Nijkamp

Gerard Nijkamp heeft zich zondag bij Goedemorgen Eredivisie gericht tot Hugo Borst. Laatstgenoemde is van mening dat Sven Mijnans deze winter voor veel te weinig geld is verkocht aan AZ en sprak daar zaterdag zijn teleurstelling over uit in De Eretribune. Nijkamp, technisch directeur bij Sparta Rotterdam, stoort zich aan het feit dat Borst bedragen noemt die niet kloppen. "Wij zijn tevreden met deze deal, anders hadden we het niet gedaan."

Door een uitstekende eerste seizoenshelft nam de belangstelling in Mijnans afgelopen winter flink toe. Uiteindelijk bleek AZ het meest slagvaardig door de behendige linkspoot in te lijven. "Ik keek er toch met pijn in de buik naar als Spartaan, omdat hij voor veel te weinig weg is gegaan", aldus Borst zaterdag na afloop van Feyenoord - AZ (2-1). "Sparta communiceert dat ze 2,5 miljoen hebben ontvangen, maar het is 2 miljoen. Als je dan weet dat er nog 500.00 euro vanaf gaat, houdt Sparta 1,4 miljoen over. Ze stonden te juichen dat er belangstelling was. Allemaal op een rij."

Nijkamp haakt meteen in op die woorden van Borst. "Even de berekening. Als je van 2 miljoen 500.000 euro aftrekt hou je 1,5 miljoen euro over en niet 1,4 miljoen", begint Nijkamp flauw. "Ik wil graag Hugo even corrigeren. Sparta heeft niks gecommuniceerd over een transfersom, dat doet Sparta niet. Hoe hoog het bedrag precies is, zal altijd ergens blijven zweven. Sparta doet daar geen uitspraken over en AZ zal dat ook niet doen. Wij zijn tevreden met deze deal, anders hadden we het niet gedaan."

'TD' Sparta Gerard Nijkamp doet een boekje open over de transfer van Sven Mijnans naar AZ: "Er is contact geweest met Feyenoord, maar geen bod" — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2023

De woorden van Borst zijn bij Nijkamp duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. "Ik weet dat Hugo er heel druk mee is om het bedrag boven water te krijgen. Het zou goed zijn als Hugo de telefoon eens pakt en mij belt om te vragen hoe zo'n transfer tot stand komt", aldus de technische man. "Hugo is een Spartaan, die wil graag dat Sparta presteert. Ik denk dat hij heel trots is dat we nu zesde staan, maar hij wil ook graag dat we volgend seizoen blijven presteren. Wij moeten als directie voorsorteren op volgend seizoen."

Als Borst had gebeld, had Nijkamp nog steeds geen bedrag genoemd. "Maar dan had ik wel kunnen uitleggen hoe we ertoe zijn gekomen om Sven nu van de hand te doen met een contract van vijftien maanden", gaat Nijkamp verder. "Laten we niet vergeten dat Maurice (Steijn, red.) Mijnans uit het bekende putje heeft gehaald. We weten allemaal hoe er vorig seizoen naar Sven werd gekeken. Hij heeft zich opgericht en dat heeft hij doorgezet. Hij wilde, terecht, niet verlengen. Dan moeten wij als club er zakelijk naar gaan kijken. Als AZ afgelopen zomer was gekomen, hadden wij veel minder kunnen vragen dan nu. De waarde is omhoog gegaan."

Feyenoord

Volgens Nijkamp kwam AZ met het bedrag 'dat Mijnans vertegenwoordigt'. "Er kwam op een gegeven moment naar buiten dat Feyenoord belangstelling had, maar Feyenoord heeft nooit een officieel bod ingediend. Wij hebben alleen contact gehad met Dennis te Kloese. Dat heeft wel geholpen bij de transfersom. Wij hebben bij Feyenoord aangegeven dat wij aan het onderhandelen waren met AZ. Als zij mee wilden doen, konden zij zich melden. Mensen die zeggen dat hij vier of vijf miljoen waard is, dat is absoluut niet realistisch."