Bizarre keeperskwestie bij Newcastle in aanloop naar finale tegen Ten Hag

Zondag, 19 februari 2023 om 10:54 • Guy Habets

Newcastle United werkt met de nodige kopzorgen toe naar de EFL Cup-finale tegen Manchester United van volgende week zondag. Er is sprake van een bizarre keeperssituatie, aangezien de verguisde Loris Karius naar alle waarschijnlijkheid het doel moet verdedigen. De Duitser speelde twee jaar geleden voor het laatst in een officiële wedstrijd.

Nick Pope, doorgaans de eerste doelman van Newcastle, pakte in de competitiewedstrijd tegen Liverpool (0-2 nederlaag) een oliedomme rode kaart. De Engelsman kwam uit en pakte de bal ver buiten zijn eigen strafschopgebied in de handen, waardoor de scheidsrechter geen andere keus had dan hem weg te sturen. Dat levert Pope een schorsing op voor de finale van de EFL Cup en dat komt wel heel slecht uit, omdat tweede keeper Martin Dubravka hoe dan ook niet in actie had kunnen komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dubravka werd eerder dit seizoen immers verhuurd aan United en kwam twee keer in actie in het EFL Cup-toernooi voor het team van trainer Erik ten Hag. Omdat je in een bekercompetitie niet voor twee teams mag uitkomen, is Dubravka uitgesloten van deelname aan de finale namens Newcastle. Dat maakt dat Karius naar alle waarschijnlijkheid het doel van de zwartwitten moet verdedigen op Wembley. De Duitser, die de hoon van de voetbalwereld over zich heen kreeg toen hij in 2018 als keeper van Liverpool de Champions League-finale besliste door meermaals te blunderen, keepte in 2021 voor het laatst een officieel duel.

Eddie Howe, de coach van Newcastle, zou er ook nog voor kunnen kiezen om de onervaren Mark Gillespie op te stellen. De verwachting is echter dat Karius toch de voorkeur krijgt tegen het United van Ten Hag, die veel minder personele problemen heeft. The Mancunians moeten eerst wel de competitiewedstrijd tegen Leicester City van zondagmiddag zonder kleerscheuren door zien te komen. De finale van de EFL Cup wordt op zondag 26 februari gespeeld op Wembley en de aftrap is om 17.30 uur.