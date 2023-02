Gladbach geeft Bayern München trap na en zet Oliver Kahn te kakken

Zondag, 19 februari 2023 om 10:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:58

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Borussia Mönchengladbach heeft zaterdagmiddag de draak gestoken met Bayern München. De nummer acht van de Bundesliga was, mede door een vroege rode kaart voor Dayot Upamecano, in eigen huis met 3-2 te sterk voor der Rekordmeister. Na afloop richtten die Fohlen zich via Twitter tot Oliver Kahn. Het clubicoon haalde deze winter Yann Sommer van Gladbach, maar zag dus toe hoe zijn aanwinst drie keer moest vissen. "Wanneer je Sommer koopt, maar nog steeds niet kunt winnen van Gladbach", schrijft de club op Twitter bij een foto van een gefrustreerde Kahn.

When you buy Sommer, but still can't beat Gladbach pic.twitter.com/0dU6htrMyz — Gladbach (@borussia_en) February 18, 2023

Gladbach kan met recht een angstgegner worden genoemd voor Bayern. De laatste zes ontmoetingen wist de Duitse recordkampioen niet te winnen. Door het puntenverlies zet Bayern de koppositie in de Bundesliga op het spel. Als Union Berlin zondag wint van Schalke 04, is de ploeg uit de Duitse hoofdstad de nieuwe koploper. Daley Blind en Ryan Gravenberch begonnen voor het eerst in de basis bij Bayern, maar kwamen dus van een koude kermis thuis.