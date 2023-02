Arne Slot omzeilt vragen over Feyenoord als grootste titelkandidaat niet meer

Zondag, 19 februari 2023 om 09:51 • Guy Habets

Arne Slot heeft na de met 2-1 gewonnen topper tegen AZ toegegeven dat Feyenoord 'er nu wel heel goed voor staat' op de ranglijst. De Rotterdammers vergrootten het gat met de concurrent uit Noord-Holland naar vijf punten en staan na speelronde 22 van de Eredivisie hoe dan ook drie punten los van de eerste achtervolger. Slot probeert wel nog een slag om de arm te houden.

In de winterstop werd Slot gevraagd of Feyenoord titelkandidaat nummer één is, maar toen wilde de trainer daar geen antwoord op geven. Hij wachtte liever de reeks aan lastige wedstrijden die Feyenoord te wachten stond nog even af. Nu die serie voorbij is, vraagt verslaggever Sinclair Bischop van ESPN zich opnieuw af of de Rotterdamse club nu de grootste titelkandidaat is. "De duels na de winterstop waren niet makkelijk, maar als we zo veel moeite hebben om wedstrijden te winnen...", reageerde Slot. "Wij winnen niks makkelijk, maar ik kan niet ontkennen dat we er heel goed voor staan."

Van het geluk van een kampioen in de wedstrijd tegen AZ wilde de coach uit Bergentheim in elk geval niets weten. "Het is deels geluk, want het schot van Marcus Pedersen werd van richting veranderd, maar je bent wel in de buurt van hun strafschopgebied omdat je een corner krijgt. Dat is geen toeval, omdat we er alles aan deden om de wedstrijd te winnen. Dat gebeurt dan met een van richting veranderde bal, maar daaarnaast hebben we ook keihard gewerkt en constant op hun helft gespeeld."

Slot zag wel dat het niveau van zijn ploeg niet al te hoog lag. "We maakten het bonter dan normaal, want de tegenstander had nul schoten op doel en toch hadden ze een goal. Meestal is het één schot op doel en één goal. We speelden geen goede wedstrijd en dit was misschien wel onze minste topper, maar het werd ons ook niet makkelijk gemaakt door de tegenstander. Zij kozen vaak voor de lange bal en wij waren aan de bal ook niet goed. Een matige wedstrijd waarin misschien de gelukkigste winst, maar ook de ploeg die er het meeste aan deed om te winnen."