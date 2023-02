PSV laat het er niet bij zitten na ‘absurd agressief’ gedrag van Spaanse politie

Zondag, 19 februari 2023 om 09:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:54

Supportersvereniging PSV is ontstemd over het geweld van de Spaanse politie voorafgaand aan het Europa League-duel met Sevilla van afgelopen donderdag. Duizenden supporters van de Eindhovense club waren bij het duel in Andalusië aanwezig, toen het een uur voor de wedstrijd ineens misging. Toen de groep in een grote kolonne naar Estadio Ramón Sánchez Pizjuán liep, begon de Guardia Civil ineens om zich heen te slaan. Ook liep een politiepaard op de groep in.

Voorzitter Rob Bogaarts van Supportersvereniging PSV heeft geen goed woord over voor het optreden van de Spaanse politie. "Er was de hele dag niets aan de hand", vertelt hij tegen het Eindhovens Dagblad. "Ook de vertegenwoordigers van onze supportersgroeperingen Lighttown Madness en Boys From The South hebben op een positieve manier sfeer gemaakt en een mooi feestje gebouwd. Pas op het moment dat de supporters in een grote groep naar het stadion gingen, werd de politie ineens absurd agressief."

Cargas policiales en Sevilla, aficionados del psv. pic.twitter.com/hBLw9fUfoU — CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos. (@Cuerpospolicia1) February 16, 2023

Volgens Bogaarts liepen meerdere mensen wonden op, die bij enkelen zelfs gehecht dienden te worden. "Een supporter heeft een trap van het paard gekregen, in zijn buik. Daarna ontstond wat tumult en is er door de politie flink op los gemept en daarbij zijn ook meerdere kinderen geraakt, terwijl de sfeer daarvoor totaal niet dreigend was. Als het wel zo was geweest, had ik dat zeker gezegd. Er waren nogal wat ouders met grotere kinderen."

Ook de dochter van Bogaarts ontkwam niet aan het geweld en werd geslagen door de Spaanse politie. De aanwezige supporters hadden zich twee uur voor de wedstrijd verzameld in een park nabij het stadion, om vervolgens gezamenlijk de gang naar de wedstrijd te maken. "Ik ben zelf aanwezig geweest en er was geen enkele aanleiding om zo tekeer te gaan." Supporters die een vervelende ervaring hebben kunnen een klacht indienen bij Supportersvereniging PSV. "We zijn in overleg met PSV hoe we een klacht in kunnen dienen tegen het optreden van de politie."