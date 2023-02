Jansen stapte in de rust op Higler af: ‘Had hij zeker in kunnen grijpen’

Zondag, 19 februari 2023 om 09:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:13

Pascal Jansen is in de rust van Feyenoord - AZ (2-1) naar scheidsrechter Dennis Higler gegaan om tekst en uitleg te vragen over de handsbal van Marcus Pedersen voorafgaand aan de 1-1. De Noorse vleugelverdediger beroerde de bal tot twee keer met de hand, alvorens aan de overkant Alireza Jahanbakhsh de gelijkmaker tegen de touwen kon koppen. In de ogen van Jansen had Higler zeker voor de eerste handsbal kunnen fluiten.

Feyenoord en AZ maakten er geen boeiende topper van, zag ook Jansen. "Ik denk dat beide ploegen iets van spanning hebben gevoeld. Ik zag mijn jongens aan de bal niet de ruimtes benutten die er wel lagen", aldus de AZ-coach. "Er was een fase in de eerste helft waarin ik vond dat we te ver achteruit liepen. Dat heb ik in de rust ook aangegeven. In de eerste helft, na de goal van Feyenoord, werd dat steeds iets minder, waardoor zij die ballen makkelijker konden inspelen. Daarna krijgen we op een heel slordig moment de gelijkmaker om de oren."

Pascal Jansen is in de rust verhaal gaan halen bij scheidsrechter Higler ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 18, 2023

Voorafgaand aan de 1-1 beroerde Pedersen de bal met de handen na een duel met Jesper Karlsson. Scheidsrechter Higler liet echter doorspelen en zag de bal niet veel later in het netje liggen. "Ik heb het gezien en ik heb het in de rust aan de scheidsrechter gevraagd", aldus Jansen. "Hij had het beoordeeld als een bal die tot twee keer op de arm viel. Maar wel met de armen langs het lichaam. Ik denk dat je voor die eerste alsnog kunt ingrijpen."

AZ had voorafgaand aan het duel met Feyenoord pas twee keer gescoord uit een standaardsituatie. Tegen de Rotterdammers was het na een kwartier raak een knikte Javairô Dilrosun de bal uit een hoekschop achter zijn eigen doelman Timon Wellenreuther. "Het gaat er ook om hoe je die hoekschop afdwingt", blikt Jansen terug bij ESPN. "Soms moet je daar ook wat geluk bij hebben. Maar hij viel binnen en dan heb je de voorsprong te pakken. Dat was op dat moment wel prettig."

Van Gangelen weet of goal van Feyenoord afgekeurd had moeten worden

Jan Joost van Gangelen heeft tekst en uitleg gegeven bij de handsbal van Marcus Pedersen. Lees artikel

De Alkmaarders hielden een half uur stand. Op slag van rust knikte uitgerekend Jahanbakhsh de gelijkmaker tegen de touwen. Dat deed hij op aangeven van een andere voormalig AZ'er: Oussama Idrissi. Jansen baalt dat zijn ploeg in de absolute slotfase het duel uit handen gaf, toen Marcus Pedersen raak schoot en zijn inzet van richting veranderd zag worden door Karlsson. "We spelen een stevige uitwedstrijd in een volle Kuip, maar daar moet je volgens mij lekker van genieten. Dat hebben wij iets te weinig gedaan en te weinig laten zien. Maar dan nog sta je vlak voor tijd op 1-1 en moet je met een punt de bus instappen."