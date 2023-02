Borst ziet interview na Feyenoord - AZ: ‘Komt werkelijk geen zinnig woord uit’

Zondag, 19 februari 2023 om 08:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:21

Hugo Borst heeft met stijgende verbazing naar het interview van Marcus Pedersen gekeken na Feyenoord - AZ (2-1). De rechtsback kroonde zich zaterdagavond tot man van de wedstrijd door in de laatste minuut de winnende treffer tegen de touwen te jagen. Toen hij zich niet veel later voor de camera van ESPN meldde, kwam er volgens Borst 'geen zinnig woord uit'.

Pedersen werd na afloop van de topper onder meer gevraagd naar de titelkansen. Feyenoord heeft door de zege een gat geslagen van vijf punten naar de Alkmaarders. "Ik denk dat veel mensen geloven dat we kampioen kunnen worden, maar het seizoen duurt natuurlijk nog lang", aldus de Noor. "We moeten het per wedstrijd bekijken en de focus op onszelf houden. We zullen zien waar we eindigen. Natuurlijk praten we erover. Je moet altijd geloven. We pushen elkaar op de training en willen allemaal er echt voor vechten om misschien kampioen te worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het interview van Pedersen zorgde in de studio bij de Eretribune voor een verontwaardigde reactie bij Borst. "Ik ben echt bekaf na dit interview", aldus de analist verveeld. "Het is gewoon uitputtend. Hij is een Noors fjord. Ergens in het midden drijf je en je bent verloren. Er komt werkelijk geen zinnig woord uit. Wees nou gewoon blij. Hij gaat ons vertellen dat hij hoopt dat hij de komende weken punten hoopt te pakken met Feyenoord. Daar moet je het dan mee doen."

Jan Joost van Gangelen is van mening dat de hand enigszins in eigen boezem moet worden gestoken, daar ESPN Pedersen zelf heeft aangevraagd. "Ik zou ze graag mediatraining willen geven", gaat Borst verder. "Juist de andere kant op. Niet met de uitgesproken spelers, die laat je met rust." Tafelgenoot Kenneth Perez zegt ook niet vaak te worden verrast tijdens de interviews. "Jullie staan vaak met dezelfde spelers. Jullie weten ongeveer wie leuke sprekers zijn. Maar daardoor krijg je wel vaak dezelfde verhalen", vult de Deen aan.