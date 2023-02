Ochtendbladen zien ‘lachwekkende’ Feyenoorder in topper tegen AZ

Zondag, 19 februari 2023 om 08:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 08:38

Feyenoord heeft een gat geslagen van vijf punten naar achtervolger AZ. De ploeg van trainer Arne Slot kwam op achterstand na een eigen doelpunt van Jevairô Dilrosun, maar herstelde zich via een gelijkmaker van Alireza Jahanbakhsh. Vlak voor tijd wist Marcus Pedersen Feyenoord alsnog de overwinning te bezorgen met een van richting veranderd schot van afstand. De dagbladen laten na afloop hun licht schijnen over de wedstrijd en zijn lovend over de Feyenoord-supporters.

De Volkskrant zag Pedersen uitgroeien van dissonant naar held. “Uitgerekend de Feyenoord-verdediger die zo vaak in de fout ging met zijn voorzetten vanaf de rechterkant dat het een beetje lachwekkend werd, schoot in de laatste minuut met zijn mindere linkerbeen op doel, waarna de afgeweken bal pardoes in de kruising zeilde. Marcus Pedersen werd zo de held van de avond.” Auteur Bart Vlietstra genoot daarnaast van de sfeer na afloop. "Duizenden sjaals en vlaggen gingen na afloop heen en weer, tienduizenden Feyenoord-fans zongen uit volle borst ‘Feyenoord, Feyenoord wat gaan we doen vandaag’, balsem voor de oren na alle snoeiharde hardcore en vuurwerkknallen vooraf."

De Telegraaf kopt: 'Kuip ontploft na late zege Feyenoord tegen AZ'. "Feyenoord heeft in de topper met AZ geweldige zaken gedaan", schrijft de ochtendkrant. Pedersen scoorde zijn eerste officiële doelpunt voor Feyenoord. "Marcus Pedersen was de gevierde held in De Kuip, die vlak voor tijd na de tweede Rotterdamse treffer bijkans ontplofte." Auteur Steven Kooijman is van mening dat het geen grootse wedstrijd was. De journalist denkt dat de Feyenoord-supporters hun ploeg hielpen na de achterstand. “De geestdrift van de tribunes straalde af op de Feyenoorders, die met man en macht het heft in handen probeerden te nemen.”

Ook het Algemeen Dagblad looft het publiek in De Kuip. "Een driepunter werd vurig gewenst want het zou AZ op afstand zetten en bovendien kan Ajax niet dichterbij kruipen", weet het dagblad. Auteur Mikos Gouka weet dat er mooie tijden kunnen aantreden voor de Rotterdammers. "Slot weet dat de rentree van Gernot Trauner aanstaande is en uiteraard is aanvoerder Orkun Kökçü er na zijn schorsing tegen AZ straks ook weer gewoon bij, terwijl de Pool Sebastian Szymanski ook niet al te lang meer in de ziekenboeg zal vertoeven." Trauner kan vermoedelijk tegen Fortuna Sittard aanstaande zondag al minuten maken. Szymanski heeft de individuele training na een knieblessure weer hervat.