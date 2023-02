Ten Hag voert vijf wijzigingen door en zet Tyrell Malacia op de bank

Zondag, 19 februari 2023 om 14:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:18

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor de competitiewedstrijd tegen Leicester City. In tegenstelling tot het Europa League-duel met Barcelona wijzigt Ten Hag zijn elftal op liefst vier posities. Tyrell Malacia is zijn basisplaats kwijt. Casemiro is geschorst. Het duel op Old Trafford vangt om 15.00 uur aan en staat onder leiding van scheidsrechter Stuart Attwell.

Manchester United was donderdag in de Europa League dicht bij een overwinning op Barcelona. Door de gelijkmaker van Raphinha eindigde de wedstrijd in 2-2 en is het tweeluik verre van beslist. Het eerste doelpunt van the Mancunians werd gemaakt door Marcus Rashford. De Engelsman steekt in een blakende vorm en was dit seizoen al goed voor twaalf Premier League-treffers. De aanvaller is er tegen Leicester ook weer bij en begint als rechtsbuiten. Weghorst staat wederom in de spits.

Voor Casemiro gaat het duel met de nummer veertien aan zijn neus voorbij. De middenvelder zit tegen the Foxes zijn laatste van drie wedstrijden schorsing uit. Ook de geblesseerden Antony, Christian Eriksen, Anthony Martial en Donny van de Beek zijn er niet bij. Lisandro Martínez en Marcel Sabitzer zijn er wel weer bij. Zij ontbraken in Barcelona wegens een schorsing. Bij een overwinning op Leicester komt United op drie punten van nummer twee Manchester City.

?? "We will be ready for Sunday." The boss was in determined mood as he previewed #MUNLEI last night... ??#MUFC || #PL — Manchester United (@ManUtd) February 17, 2023

Net als United heeft tegenstander Leicester de punten hard nodig. De ploeg van manager Brendan Rodgers staat veertiende en is daarmee nog niet verlost van degradatiezorgen. James Maddison is gelukkig voor de bezoekers van de partij. De Engels international had last van zijn knie, maar is fit genoeg bevonden om de reis naar Manchester te maken. Maddison was trefzeker in de laatste twee wedstrijden van zijn ploeg. Dat Leicester kan winnen van een topclub, heeft het in de vorige speelronde laten zien tegen Tottenham Hotspur. De Londenaren werden met liefst 4-1 naar huis gestuurd.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Martínez, Shaw; Sabitzer, Fred; Rashford, Fernandes, Garnacho; Weghorst

Opstelling Leicester City: Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Dewsbury-Hall, Maddison, Tetê, Barnes; Iheanacho