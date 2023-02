Perez: ‘Heeft hij iets laten zien waardoor wij denken dat hij in Oranje moet?’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 23:58 • Guy Habets

Kenneth Perez toonde zich na afloop van de topper tussen Feyenoord en AZ (2-1) niet onder de indruk van Tijjani Reijnders. De middenvelder van AZ werd de afgelopen tijd in verband gebracht met een plekje in het Nederlands elftal, maar de Deense analist van ESPN begrijpt niet waarom. Reijnders speelde volgens Perez geen beste wedstrijd in De Kuip.

AZ kon in aanvallend opzicht weinig brengen in Rotterdam-Zuid en dat was ook Perez opgevallen. Hij vond vooral dat Reijnders meer had kunnen doen. "Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat", steekt de analist van wal tijdens De Eretribune. "Hier moet je het verschil maken. Als ik dan naar Reijnders kijk, heeft hij iets laten zien waardoor wij denken dat hij in het Nederlands elftal kan? Dit zijn de wedstrijden, en niet die tegen Excelsior."

De 5-0 zege op de Kralingers van vorige week, een wedstrijd waarin Reijnders uitblonk, is voor Perez niet genoeg. Hij verwacht dan ook niet dat Ronald Koeman een plekje in zijn voorselectie zal hebben voor de middenvelder van AZ. "Als je een transfer wil verdienen en als je in het Nederlands elftal wil, dan zijn dit de wedstrijden waarin je moet presteren. Dat heb ik echt niet van hem gezien vandaag. ik heb niet iemand gezien die in aanmerking zou moeten komen voor Oranje."

Het AZ van Reijnders ging uiteindelijk in de slotfase onderuit tegen Feyenoord. Marcus Pedersen besliste met een ogenschijnlijk wanhoopsschot met links, dat van richting werd veranderd door Jesper Karlsson, in minuut negentig de wedstrijd. Door de 2-1 overwinning staat Feyenoord nu vijf punten voor op AZ, dat de tweede plaats zondagmiddag kwijt kan gaan raken aan Ajax. Dan moeten de Amsterdammers wel nog in eigen huis zien te winnen van Sparta Rotterdam.