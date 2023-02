Van Gangelen weet of goal van Feyenoord afgekeurd had moeten worden

Zaterdag, 18 februari 2023 om 23:34 • Guy Habets

Jan Joost van Gangelen heeft tekst en uitleg gegeven over het niet afkeuren van de 1-1 van Feyenoord tijdens de topper tegen AZ. Marcus Pedersen, die uiteindelijk ook de winnende goal voor zijn rekening nam, maakte hands in de aanloop naar de gelijkmaker van Alireza Jahanbakhsh. Toch hoeft de VAR een doelpunt dan niet af te keuren, legt de presentator van ESPN uit.

Online ontstond consternatie over de 1-1 van Feyenoord, omdat Pedersen de bal in de aanval die tot de gelijkmaker leidde duidelijk met de arm beroerde. De goal bleef echter staan. "Veel mensen zeiden dat ze eerder dit seizoen ook al eens een handsbal hadden gezien waardoor een goal werd afgekeurd", begint Van Gangelen zijn uitleg tijdens De Eretribune op ESPN. "Ze vragen zich af of de goal niet moet worden afgekeurd, ook als het dan een paar passes verder gaat en de bal er dan in gaat."

Dat blijkt niet het geval te zijn. "Vroeger was alles hands wat maar enigszins aanvallend was, maar dit is nu beoordeeld door de VAR. Als het onbewust hands is, en we zijn het er wel over eens dat dit onbewust hands was van Pedersen, dan hoeft de VAR er nu niks meer mee. Dit is een terecht doelpunt geweest. Vroeger was al het aanvallend hands dus reden om hem af te keuren, maar nu was het alleen strafbaar geweest als degene die scoorde de bal op de arm kreeg."

Uiteindelijk besliste Pedersen met een ogenschijnlijk wanhoopsschot met links, dat van richting werd veranderd door Jesper Karlsson, alsnog de wedstrijd. Door de 2-1 overwinning staat Feyenoord nu vijf punten voor op AZ, dat de tweede plaats zondagmiddag kwijt kan gaan raken aan Ajax. Dan moeten de Amsterdammers wel nog in eigen huis zien te winnen van Sparta Rotterdam.