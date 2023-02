Feyenoord slaat weer toe in de slotfase en zet AZ op grote achterstand

Zaterdag, 18 februari 2023 om 23:02 • Guy Habets • Laatste update: 23:05

Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie verstevigd. De Rotterdammers leken lang op een gelijkspel af te stevenen tegen AZ, maar een van richting veranderd zondagsschot van Marcus Pedersen bezorgde de Stadionclub in de slotminuut alsnog de overwinning: 2-1. De voorsprong van Feyenoord op AZ bedraagt nu vijf punten en Ajax kan zondag de nieuwe nummer twee worden.

Feyenoord moest het stellen zonder spelmaker en aanvoerder Orkun Kökçü. Zijn plaats op het middenveld werd ingenomen door Dilrosun, die als nummer tien fungeerde, en Lutsharel Geertruida nam de aanvoerdersband over van de Turks international. Door het terugzakken van Dilrosun kwam er op rechtsbuiten een plekje vrij voor Jahanbakhsh, die het dus als basisspeler opnam tegen zijn oude club. AZ trad ongewijzigd aan in De Kuip ten opzichte van het met 5-0 gewonnen treffen met Excelsior van vorige week. De achttienjarige Wouter Goes stond dus opnieuw centraal achterin naast Pantelis Hatzidiakos.

Toen de wedstrijd na een fraaie sfeeractie met het nodige vuurwerk eindelijk kon beginnen, probeerde Feyenoord de regie te grijpen. AZ liet zich echter niet van meet af aan naar achteren drukken en hield de Rotterdammers in de openingsfase ver van het eigen doel af. Pas na een kwartier werd er gevaar gesticht en het waren de bezoekers die voor opwinding zorgden in De Kuip. Nadat Timon Wellenreuther eerst nog onzeker ingreep toen er drie spelers van AZ voor hem opdoken, was het even later uit een corner alsnog raak. Dilrosun kopte heel ongelukkig in eigen doel: 0-1.

Ook na die goal slaagde Feyenoord er maar niet in om AZ de wil op te leggen. De wedstrijd, die bij vlagen onvriendelijk werd, speelde zich af op het middenveld en kansen werden er amper bij elkaar gespeeld. Toch werd het vlak voor rust gelijk. De eerste serieuze kans voor de Stadionclub leverde meteen een doelpunt op via Jahanbakhsh, die een voorzet vanaf links van Oussama Idrissi tegendraads inkopte en op die manier de 1-1 voor zijn rekening nam. Daar de eerste helft even later eindigde, kreeg Feyenoord niet de kans om dat positieve gevoel in meer kansen uit te drukken. Na de pauze zag de uitverkochte Kuip vervolgens weer hetzelfde beeld als in het grootste deel van het eerste bedrijf.

Langzaam maar zeker kropen de Rotterdammers wel uit hun schulp. Na ruim een uur leverde dat een buitenspeldoelpunt op van Santiago Giménez, die met links knap de verre hoek vond en toen te horen kreeg dat de goal niet telde. AZ beperkte zich ondertussen steeds meer tot counteren en hoopte op een bevlieging van een van de aanvallers. Tien minuten voor tijd haalden de Alkmaarders opgelucht adem. Giménez miste een opgelegde kopkans en hield zo AZ, dat steeds verder in de verdrukking kwam, in de wedstrijd. In de negentigste minuut viel de beslissing alsnog. Een wanhoopspoging van Marcus Pedersen werd van richting veranderd door Jesper Karlsson en plofte zo in de verre hoek achter Mathew Ryan: 2-1.