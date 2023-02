Real Madrid houdt titelstrijd levend dankzij twee late treffers in Pamplona

Zaterdag, 18 februari 2023 om 22:57

Real Madrid heeft een benauwde zege geboekt in LaLiga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti had het lang lastig bij Osasuna en moest meerdere kansen toestaan. In de slotfase zorgden Federico Valverde en Marco Asensio alsnog voor de verlossende doelpunten: 0-2. Met name Vinícius Júnior kreeg mogelijkheden om de score te openen, maar ook Osasuna was met onder meer een schot op de paal dicht bij een treffer. Door de overwinning verkleint Real Madrid het gat met koploper Barcelona tot vijf punten. De Catalanen hebben een wedstrijd minder gespeeld en komen zondag in actie. Osasuna is terug te vinden op plek tien en houdt zicht op Europees voetbal.

Ancelotti kon in Pamplona niet beschikken over Karim Benzema. De Fransman kampt met een spierblessure. Ook Toni Kroos, Ferland Mendy moesten vanwege kwetsuren verstek laten gaan, terwijl Aurélien Tchouaméni ziek was. Ondanks de afwezigen en de aanstaande Champions League-kraker tegen Liverpool stelde Ancelotti een sterke basiself op. Rodrygo bekleedde de spitspositie. De Braziliaan werd geflankeerd door Valverde (rechts) en Vinícius Júnior (links). Dani Ceballos was de vervanger van Kroos op het middenveld, dat verder bestond uit Eduardo Camavinga en Luka Modric. Nacho Fernández kreeg op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Dani Carvajal. Op doel keerde Thibaut Courtois terug na een hamstringblessure.

Real Madrid kreeg na tien minuten de eerste goede kans van de wedstrijd. Vinícius baande zich een weg in het strafschopgebied en zag zijn poging worden gekeerd door doelman Sergio Herrera. Osasuna kwam in de fase die volgde beter in de wedstrijd. Ante Budimir kwam na een kwartier spelen net tekort om de 1-0 tegen de touwen te werken. De Madrilenen kwamen in het eerste bedrijf niet goed in de wedstrijd. Osasuna speelde agressief en toonde via met name schaduwspits Darko Brasanac zijn aanvallende intenties. De grootste kans voor rust kwam echter op naam van Budimir. De ongedekte Kroaat ontving de bal op de rand van de zestien en zag zijn schot naast de paal belanden. In blessuretijd kregen Vinícius, Moi Gómez en Jon Moncayola geel na overtredingen.

Real Madrid kwam goed uit de kleedkamer en had via Rodrygo op voorsprong kunnen komen. De Braziliaan sneed goed naar binnen, maar zag zijn poging richting de verre hoek net naast gaan. Aan de andere kant kon Budimir geen kracht achter zijn poging zetten, waardoor Courtois simpel kon vangen. Real Madrid speelde na rust scherper en dat leidde na een klein uur tot de volgende kans voor Vinícius, die dit keer stuitte op de benen van Herrera. Ook Osasuna had op voorsprong kunnen komen via Moi Gómez, wiens verdekte schot op de paal belandde. Enkele minuten later stond Courtois aan de grond genageld na een fraaie volley van Moncayola. De middenvelder zag dat de bal rakelings naast ging.

Ancelotti bracht Asensio in het veld om het momentum van Osasuna een halt toe te roepen. De Koninklijke bleef het echter lastig hebben met de agressief spelende gastheren. De ploeg van Ancelotti kreeg meerdere hoekschoppen, maar werd daar amper gevaarlijk uit. Vinícius kreeg twintig minuten voor tijd een nieuwe mogelijkheid. De technicus zag plots een zee aan ruimte voor zich en snelde op Herrera af. De uitstekend spelende doelman plukte de bal voor zijn voeten weg. In de 78ste minuut viel het doelpunt alsnog. Vinícius gaf goed af op Valverde, die de zestien in sprintte en de verre hoek vond: 0-1. In de slotfase werden de ruimtes groter en daar profiteerde Asensio van. De invaller schoot door de benen van Herrera raak: 0-2.