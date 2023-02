Wonderbaarlijke bevlieging van Mkhitaryan behoedt Inter voor puntenverlies

Zaterdag, 18 februari 2023 om 22:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:49

Internazionale heeft zaterdagavond met pijn en moeite weten af te rekenen met Udinese. De ploeg van trainer Simone Inzaghi speelde allerminst overtuigend, maar stapte wel met een 2-1 zege van het veld. Romelu Lukaku schoot raak vanaf de stip. Sandi Lovric deed iets terug namens de bezoekers, maar zag zijn ploeg in de tweede helft ten onder gaan door een schitterende goal van Henrikh Mkhitaryan. De Armeen schoot raak op aangeven van Federico Dimarco. Door de zege komt Inter op 47 punten uit 23 wedstrijden, waardoor het gat naar stadgenoot AC Milan weer drie punten is.

Inzaghi had voor het eerst sinds vier competitiewedstrijden weer eens een basisplaats ingeruimd voor Denzel Dumfries, die als taak had om de rechterkant te bestrijken. Stefan de Vrij zat op de bank, net als André Onana. Samir Handanovic kreeg de voorkeur onder de lat. Bij de bezoekers was er een basisplaats voor Kingsley Ehizibue. De rechtervleugelverdediger zag hoe de thuisploeg de eerste speldenprikken van de wedstrijd uitdeelde. Na acht minuten schreeuwde Inter om een strafschop na een duw in de rug bij Nicolò Barella, maar daar wilde de scheidsrechter niet aan.

Na een kwartier spelen ging de bal alsnog op de stip. Dumfries werd van de sokken gelopen door Walace. Scheidsrechter Federico Dionisi liet in eerste instantie doorspelen, maar werd door de VAR naar de kant geroepen en legde de bal alsnog op de stip. Lukaku faalde, maar mocht zijn elfmetertrap overnemen nadat doelman Marco Silvestri te vroeg van de lijn kwam. In de herkansing was het wel raak: 1-0. Udinese weerde zich echter kranig en trok de stand op slag van rust gelijk. Lovric werd compleet over het hoofd gezien, kon worden bediend door Roberto Pereyra en schoot hard en hoog raak: 1-1.

In de tweede helft had Inter het lichte overwicht, zonder dat het daarbij meteen tot grote kansen kwam. Het eerste moment van opwinding kwam twintig minuten voor tijd van de voet van Edin Dzeko. De spits werd vrij voor Silvestri gezet, maar schoot rechtdoor en vond de goalie op zijn weg. Het spel golfde in die fase van de wedstrijd op en neer. Een minuut na de kans van Dzeko kon Dumfries ternauwernood ingrijpen op een inzet van Isaac Success. In de tegenstoot trokken i nerazzurri het duel alsnog naar zich toe. Op aangeven van Dimarco werkte Mkhitaryan de bal op bijzonder fraaie wijze in het doel.

De na een uur ingevallen Lautaro Martínez zorgde in de absolute slotfase voor het toetje. Waar de Argentijn eerst nog een lob over het doel zag gaan, was het een minuut later wel raak. De spits ontdeed zich van zijn directe tegenstander en joeg de bal in de linkerhoek. Success kreeg vervolgens nog een mogelijkheid om de marge terug te brengen naar één, maar zijn schot ging een halve meter naast. Komende dinsdag staat voor Internazionale de Champions League-ontmoeting met FC Porto te wachten.