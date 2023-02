Bruggink schrikt van Feyenoord en AZ: ‘Maar één speler die het niveau ontstijgt’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 22:22 • Guy Habets

Arnold Bruggink is niet onder de indruk van het niveau tijdens de topper tussen Feyenoord en AZ. De analist van ESPN, die spoedig aan de slag zal gaan als technisch directeur van FC Twente, vindt dat alleen Jordy Clasie zijn stempel op de wedstrijd weet te drukken. De overige 21 spelers kunnen Bruggink niet bekoren.

Feyenoord en AZ gingen met een stand van 1-1 aan de thee na een eigen doelpunt van Javairô Dilrosun en de gelijkmaker van Alireza Jahanbakhsh. Verder werden er vooral overtredingen gemaakt en waren beide ploegen niet in staat om de regie op te pakken. "Ik vind dat er maar één speler is die op dit moment het niveau haalt en ontstijgt", zegt Bruggink tijdens de rustanalyse op ESPN. "Dat is Jordy Clasie. Dat is de enige die de boel onder controle heeft."

Andere uitblinkers waren er volgens Bruggink, die in maart zal beginnen bij Twente en dan ook niet meer als analist te zien zal zijn, niet te onderscheiden in de eerste helft. "Over het algemeen zijn deze wedstrijden tactisch interessant, maar dit is gewoon een slechte wedstrijd. Technisch gezien valt het me heel erg tegen. Je merkt ook in het stadion dat Feyenoord niet in de wedstrijd zit en dan wordt daar op gereageerd. Ik ben benieuwd hoe dat in de tweede helft zal gaan."

Feyenoord begon de topper tegen AZ als koploper van de Eredivisie. De Alkmaarders kunnen lijstaanvoerder worden met een overwinning in De Kuip, daar hun achterstand op de Stadionclub twee punten bedraagt. Een gelijkspel betekent dat Ajax in kan lopen op beide ploegen, maar de Amsterdammers kunnen na deze speelronde hoe dan ook niet aan kop komen. Zondagmiddag speelt de ploeg van trainer John Heitinga in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen Sparta Rotterdam.