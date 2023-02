Sean Dyche onderneemt merkwaardige stappen na golf aan blessures

Sean Dyche gaat een grondig onderzoek instellen naar de leefgewoontes van Dominic Calvert-Lewin, schrijft inews. Volgens de ochtendkrant is de manager van Everton het spuugzat dat zijn spits continu geblesseerd is, waardoor hij onder meer besloten heeft het matras en de auto onder de loep te nemen. Calvert-Lewin moest vanwege blessureleed zaterdag opnieuw verstek laten gaan tijdens de degradatiekraker tegen Leeds United, die met 1-0 gewonnen ging.

Calvert-Lewin is de aanvallende hoop in bange dagen op Goodison Park. Everton wist dit seizoen pas zeventien keer te scoren in de Premier League, het laagste aantal van alle clubs, en is gebaat bij kwaliteit in de jacht op lijfsbehoud. The Toffees hoeven de laatste weken echter niet op de aanvalsleider te rekenen, daar hij opnieuw een blessure heeft opgelopen. Sinds de start van vorig seizoen kwam Calvert-Lewin slechts in 26 van de 66 wedstrijden in actie namens Everton.

Naast de bevindingen van de medische en sportwetenschappelijke afdelingen van Everton, zal ook Dyche kijken naar de leefstijl van zijn spits. Zijn dieet, de auto waarin hij rijdt, zijn slaappatroon en zelfs het matras waarop hij slaapt worden nader bestudeerd. Ook zal worden bekeken of Calvert-Lewin met mentale klachten kampt. "Ik moet meer te weten komen over zijn geschiedenis, zijn fysiologische geschiedenis", aldus Dyche. "Ik moet leren wat zijn lichaam wel en niet aankan, en dat is wat we nu proberen te doen."

Dyche gaat in gesprek met de medici en bewegingswetenschappers. "We kijken naar zijn statistieken, trainingsprogramma's, afgelegde afstanden en hoeveel kilometer hij in een week loopt", gaat de manager verder. "Maar we kijken ook naar zijn dieet. Dat is leren over mensen. Het grootste leerpunt is wat in het brein gebeurt en dat is het moeilijkste. Ik zal alle informatie verzamelen en met hem delen. Dat is trouwens niet alleen het proces zoals het bij hem gaat. Zo doen we het bij iedereen. Sommige spelers realiseren zich pas achteraf dat ze zoveel eisen aan zichzelf hebben gesteld terwijl ze er nog niet helemaal klaar voor waren."

Nadat Everton er in de transferperiode van januari niet in slaagde om versterkingen binnen te halen, zijn de aanvalsmogelijkheden van Dyche beperkt tot Neal Maupay, die slechts één keer scoorde sinds hij in augustus overkam van Brighton & Hove Albion, jongeling Ellis Simms en mogelijk Demarai Gray. "Het is niet de taak van één speler om te scoren. Het hele team heeft een verantwoordelijkheid om te scoren", aldus Dyche, die zaterdag dus wist te winnen van mede-laagvlieger Leeds United en is opgeklommen naar de zestiende plek op de ranglijst.