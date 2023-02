Julian Nagelsmann gaat diep door het stof na ongekende uitbarsting

Zaterdag, 18 februari 2023 om 21:35 • Guy Habets

Julian Nagelsmann heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken die hij deed na de met 3-2 verloren competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. De trainer van Bayern München was zeer ontevreden met de wijze waarop scheidsrechter Tobias Welz leiding gaf aan de wedstrijd en liet hem dat na afloop in niet mis te verstane bewoordingen weten. Daar is Nagelsmann nu op teruggekomen.

Na acht minuten kreeg Dayot Upamecano al de rode kaart voorgehouden en die beslissing was volgens Nagelsmann zwaar onterecht. Na de wedstrijd beende de coach van Der Rekordmeister dan ook woest naar de kleedkamer van de arbitrage, terwijl hij zich luidkeels afvroeg of hij voor de gek werd gehouden. "Dit moet een grap zijn", riep Nagelsmann volgens de Duitse tak van Sky Sports meermaals. Nadat hij uit de cabine van de scheidsrechters kwam, noemde hij ze een 'slap zooitje'.

Ook op de persconferentie liet de oefenmeester van Bayern weten het absoluut niet eens te zijn met de beslissingen van Welz. "Het was echt geen rode kaart en niemand kan mij vertellen dat het wel zo was", zo tekenden diverse Duitse media op uit de mond van Nagelsmann. "Ik had het graag gehoord van de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd, dat het misschien een moeilijke beslissing voor hem was. Maar nee, ik hoorde niets."

Uiteindelijk gebruikte Nagelsmann de clubkanalen van Bayern om terug te komen op zijn woorden. "Emoties horen bij de sport en ik vond dat ik na de wedstrijd mijn hart moest luchten over die rode kaart. Toch moet ik mij bij Tobias Welz en zijn team verontschuldigen voor mijn woordkeuze. Daar ben ik helaas te ver gegaan." Door de nederlaag van de regerend kampioen van Duitsland ligt de koppositie voor het grijpen voor Union Berlin. Als de hoofdstedelingen zondagmiddag winnen van Schalke 04, zijn ze de nieuwe lijstaanvoerder.