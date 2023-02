Slot legt uit hoe Kökçü als spelmaker en als aanvoerder vervangen moet worden

Zaterdag, 18 februari 2023 om 20:50 • Guy Habets • Laatste update: 20:57

Arne Slot heeft voorafgaand aan de topper tussen Feyenoord en AZ tekst en uitleg gegeven over zijn opstelling. Orkun Kökçü moet het treffen met de Alkmaarders aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing en dat betekent dat de oefenmeester een vervanger op het middenveld én een vervangende aanvoerder moest aanwijzen. Dat heeft Slot dus gedaan.

Javairô Dilrosun vervangt Kökçü op het middenveld, aangezien Quinten Timber nu naast Mats Wieffer komt te staan en de vleugelaanvaller als nummer tien gaat fungeren. "Dat is denk ik vrij logisch", zegt Slot tegen ESPN. "Javairô heeft al vaker op tien gespeeld en dan komt de positie op de vleugel vrij voor Alireza Jahanbakhsh, die op en af gaat maar wel al goede dingen heeft laten zien. Vandaar de keuze."

Het is de bedoeling dat Dilrosun een andere invulling aan de nummer tien-positie gaat geven dan Timber, Kökçü of Sebastian Szymanski dat zou doen. "Zijn grote kracht is zijn dribbel en dus willen wij hem op een positie op het veld krijgen waar hij die dribbel in kan zetten", stelt Slot. "Als je Dilrosun vindt in beloftevolle posities, heeft hij het vermogen om speciale dingen te doen. Hij geeft wel nog aan dat hij het soms lastig vindt waar hij moet vrijlopen als nummer tien en dat is natuurlijk niet geheel onbelangrijk."

Het ontbreken van Kökçü betekent dat Feyenoord tegen AZ met een andere aanvoerder speelt. Lutsharel Geertruida is door Slot naar voren geschoven als vice-captain. "Het is de jongen met de meeste wedstrijden voor Feyenoord 1, hij is er heel trots op dat hij vanuit de jeugdopleiding door is gestroomd naar het eerste elftal en heeft misschien wel de meeste dienstjaren van alle spelers. Dat samen maakt dat hij vandaag de aanvoerder is."