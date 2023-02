Vermakelijke strijd in Euroborg eindigt ondanks rood Te Wierik in gelijkspel

Zaterdag, 18 februari 2023 om 20:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:56

Het duel tussen FC Groningen en FC Emmen heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Na een vermakelijke wedstrijd in Euroborg stond er een 1-1 stand op het scorebord. De doelpunten vielen al binnen het kwartier. Ricardo Pepi zette de thuisploeg op voorsprong, waarna Miguel Araujo twee minuten later voor de gelijkmaker zorgde. Beide ploegen kregen kansen om de overwinning binnen te slepen, maar slaagden daar niet in. Mike te Wierik kreeg uitgerekend tegen zijn ex-werkgever twintig minuten voor tijd rood. Door de remise blijft Groningen zeventiende staan en heeft het drie punten minder dan Emmen, dat zestiende staat.

Groningen-trainer Dennis van der Ree koos ervoor om Pepi in de spits te posteren. De Amerikaan werd geflankeerd door Elvis Manu op rechts en Daleho Irandust op links. De zeventienjarige Thijmen Blokzijl kreeg centraal achterin wederom het vertrouwen. Johan Hove stond op het middenveld. De Noor maakt een goede indruk in zijn beginperiode bij de club en liet zich ook tegen Emmen zien. Aan de kant van Emmen koos trainer Dick Lukkien ervoor om Mark Diemers en Richairo Zivkovic in de spits te laten beginnen. Ook Te Wierik stond in de basis bij de formatie uit Drenthe. De verdediger kwam deze winter over van uitgerekend Groningen.

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Manu. De vleugelaanvaller vond de paal echter op zijn pad. Bij de eerstvolgende goede aanval was het wel raak voor de ploeg van Van der Ree. Een voorzet van Manu belandde bij Hove, die een hakje in huis had op Pepi. De aanvaller ontving de bal in de draai en schoot raak: 1-0. De voorsprong bleek echter van korte duur. Twee minuten na de openingstreffer had Mark Diemers een afgemeten voorzet in huis op Araujo, die met het hoofd voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Pepi en Hove lieten een goede indruk achter en bleven dreigend. Na een doelpuntrijke openingsfase bleven de kansen in het restant van de eerste helft schaars.

Lukkien besloot in de rust te wisselen en bracht Danny Hoesen in het veld, wat ten koste ging van Julius Dirksen. Groningen begon scherper aan het tweede bedrijf, maar desondanks kreeg Emmen de eerste kans na rust. Diemers gaf de bal voor op Mohamed Bouchouari, wiens schot gekraakt werd door Michael Verrips. De doelman moest even later weer in actie komen. Dit keer probeerde Lucas Bernadou het met een schot, dat Verrips dwong tot een redding. Na 65 minuten spelen schoot Zivkovic ternauwernood naast, al bleek de spits in buitenspelpositie te staan. Emmen leek in de problemen te komen nadat Te Wierik een overtreding beging op de voet van Irandust. De verdediger kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart en dus rood te zien. Desondanks bleven grote kansen in de slotfase uit.