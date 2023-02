Gakpo helpt Liverpool in topper aan foutloze generale voor kraker tegen Real

Zaterdag, 18 februari 2023

Liverpool heeft zaterdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van Jürgen Klopp was op bezoek bij Newcastle United met 0-2 te sterk door doelpunten van Darwin Núñez en Cody Gakpo. Laatstgenoemde werd bediend met een weergaloze assist van Mohamed Salah. Kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart van Nick Pope. De doelman van Newcastle kwam zijn doel uit en maakte hands, waardoor hij meteen kon inrukken. Gakpo deed een uur mee, Virgil van Dijk en Sven Botman speelden de gehele wedstrijd. Liverpool klimt door de zege naar plek acht, Newcastle blijft vierde.

Het duel op St. James' Park werd voorafgegaan door een indrukwekkend applaus voor de overleden Christian Atsu. De aanvaller, die in het seizoen 2016/17 door Chelsea werd verhuurd aan Newcastle, overleed als gevolg van de verwoestende aardbeving in Turkije. Het was in de eerste minuten Newcastle dat de controle probeerde te grijpen en Liverpool onder druk zette. Het was aan Alisson Becker te danken dat Liverpool niet vroeg op achterstand kwam. Toen the Reds zelf gevaarlijk uitbraken, was het meteen raak. Núñez controleerde knap en haalde vervolgens hard uit langs Pope: 0-1.

De openingstreffer betekende het startsein voor een droomstart, daar de score na ruim een kwartier spelen werd verdubbeld door Gakpo. Na een weergaloze assist van Salah over de verdediging rondde de voormalig PSV'er af voordat hij in botsing kwam met Pope: 0-2. Alsof dat nog niet erg genoeg was voor Newcastle moest de ploeg ook nog verder met tien man. Na een snelle uittrap van Alisson kwam Pope zijn doel uit. De goalie probeerde de bal laag op de grond te koppen, maar dat mislukte. In een reflex greep hij toen de bal voordat Salah ermee vandoor kon. Scheidsrechter Anthony Taylor was gedecideerd en trok meteen rood.

Opvallend genoeg zakte Liverpool na de rode kaart terug en was het Newcastle dat tot gevaarlijke kansen kwam. Nadat eerst Gakpo nog in de handen kopte bij de ingevallen Martin Dúbravka, kreeg Allan Saint-Maximin de mogelijkheid om iets terug te doen. De aanvaller had een knappe individuele actie in huis, maar zag Alisson even zo stijlvol redden. Op slag van rust raakte Dan Burn de lat met een snoeiharde kopbal uit een corner. In de tweede helft lag de amusementswaarde beduidend lager en leek Liverpool, dat dinsdag in de Champions League Real Madrid op bezoek krijgt, genoegen te nemen met de marge van twee.

Tien minuten na rust besloot Alexander Isak het doel van Liverpool onder vuur te nemen. De voormalig speler van Willem II had het vizier echter niet op scherp staan en schoot rakelings over. Aan de andere kant werd een schot van Núñez knap gekeerd door Dúbravka. Klopp voerde vervolgens een viervoudige wissel door, haalde Gakpo naar de kant en bracht onder meer Roberto Firmino en Diogo Jota binnen de lijnen. Jota kreeg meerdere mogelijkheden om de marge in de slotfase naar drie te tillen, maar slaagde daar niet in.