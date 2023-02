AC Milan komt op gelijke hoogte met Internazionale; geen rentree voor Zlatan

Zaterdag, 18 februari 2023

AC Milan heeft uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli was met 0-1 te sterk voor AC Monza dankzij een treffer van Junior Messias. Bij Milan keerde Zlatan Ibrahimovic terug in de wedstrijdselectie na een slepende knieblessure, maar hij bleef op de bank zitten. De ploeg van Pioli had het met name in de tweede helft regelmatig lastig met de thuisploeg, maar wist de voorsprong over de streep te trekken. Ondanks de overwinning blijft Milan derde staan, al staat het nu wel in punten gelijk (44) met stadsgenoot Internazionale. Monza bekleedt de tiende positie.

Pioli moest het in Monza nog stellen zonder Ismaël Bennacer. De Algerijn kampt met een spierblessure en wordt eind februari terugverwacht. Rade Krunic stond als zijn vervanger op het middenveld. Brahim Díaz, midweeks nog goed voor het enige doelpunt in de Champions League-ontmoeting met Tottenham Hotspur, stond voor Krunic op het middenveld. Rafael Leão kreeg eveneens een aanvallende rol achter spits Divock Origi. Olivier Giroud, die tegen the Spurs startte, nam plaats op de bank. Bij Monza begon voormalig NAC Breda-verdediger Pablo Marí in de basis.

Na een aantal hoekschoppen aan beide kanten kreeg Leão de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd. De Portugees international zag zijn afstandsschot tegen de paal belanden. Ook Díaz was dicht bij een treffer. De Spanjaard zag zijn schot ternauwernood gekeerd worden door Michele Di Gregorio. De doelman moest even later weer in actie komen op een schot van Fikayo Tomori. Even na een half uur spelen was het dan toch raak voor de uitploeg. Een uithaal van Messias was Di Gregorio te machtig, ondanks dat hij nog een handschoen tegen de poging kreeg: 0-1. Dany Mota, Samuele Birindelli en Andrea Petagna probeerden in het vervolg van het eerste bedrijf tevergeefs om Monza op gelijke hoogte te zetten.

Monza kwam in de tweede helft beter in de wedstrijd en dat leidde tot een schot van Petagna, dat onschadelijk werd gemaakt door Ciprian Tatarusanu. Namens Milan was Hernández dicht bij de tweede treffer voor de uitploeg. Het schot van de linkervleugelverdediger belandde echter net naast de paal. In de 65e minuut leek wederom Hernández op weg naar de 0-2, maar de Fransman werd op het laatste moment gestuit door een verdediger. Aan de andere kant werd Patrick Ciurria zeer dreigend. De spits schoot uit een lastige hoek tegen de paal en had de pech dat de bal via Tatarusanu naast rolde. Monza kwam steeds beter in de wedstrijd, maar toch was het Milan dat had moeten scoren. Een schot van Sandro Tonali werd gekeerd door Di Gregorio, waarna Charles De Ketelaere van dichtbij op verdediger Stefano Sensi stuitte. Desondanks kwam de overwinning niet meer in gevaar.