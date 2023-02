Emery schaamt zich voor Emiliano Martínez: ‘Ik heb dat nog nooit gezegd’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 21:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:58

Unai Emery zegt zich te schamen voor de laatste tegentreffer die Aston Villa om de oren kreeg tegen Arsenal (2-4). De ploeg uit Birmingham leek lange tijd op weg naar een punt tegen de koploper van de Premier League, maar twee late treffers gooiden roet in het eten. Doelman Emiliano Martínez maakte in blessuretijd een ongelukkig eigen doelpunt en in een poging om de 3-3 te maken ging de Argentijn mee naar voren bij een hoekschop. Dat leidde tot de beslissende 2-4. Emery schaamt zich voor de vierde tegentreffer. "Ik heb nog nooit tegen mijn keeper gezegd dat hij naar voren moet gaan."

Ollie Watkins zette Villa op voorsprong, waarna Bukayo Saka voor de gelijkmaker zorgde. Phlippe Coutinho schoot de thuisploeg weer op voorsprong en in het tweede bedrijf zette Oleksandr Zinchenko the Gunners weer op gelijke hoogte. Daar leek het lange tijd bij te blijven. In blessuretijd belandde een schot van Jorginho echter tegen de lat, waarna de bal via het lichaam van Martínez alsnog over de doellijn rolde. Omdat de doelman vervolgens zijn 'fout' goed wilde maken, kreeg Arsenal vrij spel om via Gabriel Martinelli de 2-4 te maken. "Ik schaam me voor het laatste doelpunt", laat Emery weten in gesprek met de BBC. "Ik heb mijn doelman nooit verteld om mee naar voren te gaan. We moeten onze gedachten vrijhouden en slim zijn."

Wat een belangrijk moment voor Arsenal, dat alsnog de drie punten pakt tegen Aston Villa ???? Het schot van Jorginho gaat via de lat en het hoofd van Martínez in het doel! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/loC88RU06e — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 18, 2023

"Vandaag besloot hij zelf om naar voren te gaan", vervolgt de ex-manager van Arsenal. "Het was zijn beslissing. Hij weet het nu." Emery zag dat zijn ploeg niet altijd wist te overtuigen. "We moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn. We moeten vertrouwen opdoen, maar soms moet je fouten maken om te verbeteren. Niet een fout maken en het dan weer herhalen. Voor de wedstrijd waren we heel blij met hoe het team deze week gewerkt heeft, hoe we ons hebben voorbereid op de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd speelden we echter slechts soms goed", eindigt Emery met een kritische noot.

Door de nederlaag blijven the Villans steken op de elfde plaats in de Premier League. Het is de derde wedstrijd op rij die de ploeg van Emery verliest, nadat het eerder onderuitging tegen Leicester City (2-4) en Manchester City (3-1). Tegenstander Arsenal kent daarentegen een uitstekend weekend. Na de late overwinning op Villa Park zag de ploeg van Manager Mikel Arteta dat titelconcurrent Manchester City op 1-1 bleef steken bij Nottingham Forest. Arsenal staat nu twee punten voor op de ploeg van Josep Guardiola. Bovendien hebben de Londenaren een wedstrijd minder gespeeld.