Volendam heeft stijgende lijn te pakken en wint voor de vierde keer dit jaar

Zaterdag, 18 februari 2023 om 18:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:37

FC Volendam heeft zaterdagmiddag een knappe overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Vitesse. Daryl van Mieghem nam de volledige Volendamse productie voor zijn rekening. Door de zege neemt Volendam de vijftiende plek steviger in handen en slaat het een gat van vier punten naar FC Emmen, dat op een nacompetitieplek staat. Voor Vitesse is het de eerste nederlaag in een maand. De ploeg van Phillip Cocu bleef de afgelopen vier duels ongeslagen.

Het duel tussen Volendam en Vitesse werd voorafgegaan door een minuut applaus ter nagedachtenis aan Wim Kras. De jongste debutant van de Eredivisie overleed eerder deze week op 79-jarige leeftijd. Volendam vernoemde tevens het stadion eenmalig naar het clubicoon. Aan de kant van Vitesse werd er ook gerouwd. De Arnhemmers hadden in de twintigste minuut een prachtig eerbetoon aan de overleden Christian Atsu. De aanvaller, die in het seizoen 2013/14 in het zwart en geel speelde, overleed als gevolg van de verwoestende aardbeving in Turkije. Fans van Volendam en Vitesse klapten en hielden lampjes omhoog.

Voor het eerbetoon aan Atsu was Volendam al op voorsprong gekomen via Van Mieghem. De buitenspeler werd bediend door Francesco Antonucci en nam de bal ineens uit de lucht: 1-0. Vitesse wist daar in de beginfase van de wedstrijd bijzonder weinig tegenover te stellen. De eerste keer dat de Arnhemmers er gevaarlijk uitkwamen was halverwege de eerste helft. Bartosz Bialek ontving de bal in kansrijke positie in het vijandelijke doelgebied, maar zag zijn inzet rakelings langs de rechterpaal gaan. Aan de andere kant zag Kjell Scherpen een schot van Gaetano Oristanio naast zich op de paal belanden.

In het eerste kwartier na rust leek Vitesse beter in het spel te komen, zonder daarbij tot grote kansen te komen. Twintig minuten voor tijd schoot Van Mieghem Volendam echter in veilige haven. De aanvaller gleed een voorzet van Josh Flint binnen bij de tweede paal. Walid Ould-Chikh leek vervolgens in de slotfase nog voor de 3-0 aan te tekenen op aangeven van Carel Eiting, maar zijn inzet ging rakelings langs het doel bij Scherpen. Voor de thuisploeg deerde het niet, daar de ploeg van Jonk alweer voor de vierde competitiezege van dit kalenderjaar tekende.