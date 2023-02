Janssen en Ekkelenkamp schieten Antwerp naar zege; Kerk ook belangrijk

Zaterdag, 18 februari 2023 om 18:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:23

Royal Antwerp heeft zaterdagmiddag een eenvoudige zege geboekt in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel won dankzij treffers van Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp met 2-0 van KAS Eupen. Antwerp staat nu steviger op de derde plaats en heeft Union Sint-Gillis, dat voorlopig drie punten meer heeft, in het vizier. Eupen blijft vijftiende staan en kent nog de nodige degradatiezorgen.

Van Bommel liet drie Nederlanders in de basis beginnen. Naast Janssen en Ekkelenkamp verscheen ook Gyrano Kerk aan de aftrap. Voormalig Ajacied Toby Alderweireld stond centraal achterin geposteerd. Calvin Stengs ontbrak wegens een schorsing. Antwerp was vanaf het begin de betere ploeg, al kwam Eupen er met regelmaat gevaarlijk uit. Na ruim twintig minuten spelen had Ekkelenkamp voor eigen succes moeten gaan, maar hij besloot toch af te willen spelen op een teamgenoot. De kans ging vervolgens in rook op. Tien minuten voor rust stond de wedstrijd op zijn kop. Loïc Bessilé gaf Kerk een zet in de zestien, ontving zijn tweede gele kaart en Antwerp kreeg een strafschop. Janssen ging achter de bal staan en faalde niet: 1-0.

Vlak voor rust verdubbelde de ploeg van Van Bommel de marge. Een gekraakt schot van Ritchie De Laet kwam per toeval terecht voor de voeten van Ekkelenkamp, die raad wist met het buitenkansje: 2-0. Na rust zakte het tempo wat in en werd Antwerp minder gevaarlijk. In de 65e minuut probeerde Alderweireld het met een vrije trap, die in het zijnet belandde. Minuten later liet ook Kerk zich zien. De pijlsnelle aanvaller zorgde voor dreiging in de zestien, omspeelde de verdedigers, maar zag dat er niets met zijn voorzet gedaan werd. Vlak voor tijd had Janssen nog voor de 3-0 kunnen zorgen. De spits van Oranje raakte de bal in kansrijke positie echter verkeerd.