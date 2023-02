Positie Potter lijkt onhoudbaar na zeperd tegen hekkensluiter Southampton

Zaterdag, 18 februari 2023 om 18:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:24

Chelsea heeft zaterdagmiddag opnieuw een zware dreun te verwerken gekregen in de Premier League. De ploeg van Graham Potter ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen hekkensluiter Southampton. Matchwinner werd James Ward-Prowse, die op slag van rust voor de enige treffer zorgde uit een vrije trap. Door de nederlaag wacht Chelsea al vijf wedstrijden op een overwinning. In de Premier League eindigden de voorgaande drie wedstrijden in een gelijkspel. The Blues staan nu tiende met 31 punten uit 23 wedstrijden. Southampton kruipt richting nummer negentien Leeds United en heeft nog een punt achterstand.

Het duel op Stamford Bridge werd voorafgegaan met een minuut applaus voor de overleden Christian Atsu. De aanvaller, die tussen 2013 en 2017 het shirt droeg van the Blues, overleed als gevolg van de verwoestende aardbeving in Turkije. De eerste grote kans kwam vervolgens van de voet van Kamaldeen Sulemana. De deze winter aangetrokken aanvaller leek Southampton op 0-1 te zetten, maar zag Kepa Arrizabalaga formidabel redden. Ook een kopbal van Paul Onuachu trof net geen doel. Namens Chelsea nam César Azpilicueta het vijandelijke doel onder vuur, maar zijn poging ging ver naast.

James Ward-Prowse ?? vrije trappen De middenvelder heeft nu 17 keer gescoord uit een directe vrije trap in de Premier League. Hij is nog één doelpunt verwijderd om het record van Beckham te evenaren ??https://t.co/1m71p5tDQP#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/KmRBJkGi2M — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 18, 2023

Op slag van rust kreeg Chelsea door toedoen van Ward-Prowse alsnog een gigantische tik te verwerken. De middenvelder mocht op ruim twintig meter van het doel aanleggen voor zijn specialiteit en plaatste de bal uiterst vakkundig in de linkerhoek: 0-1. Chelsea kreeg daarna tal van goede kansen, maar slaagde er niet in om Gavin Bazunu te kloppen. De beste mogelijkheid kwam twintig minuten voor tijd van de voet van de ingevallen Raheem Sterling, maar hij zag zijn inzet tot tweemaal toe van de lijn gehaald worden door een speler van Southampton.

Een kwartier voor tijd kwam het duel lange tijd stil te liggen, toen Azpilicueta hard aan het hoofd werd geraakt na een omhaal van Sékou Mara. De verdediger van Chelsea bleef minutenlang roerloos op de grond liggen en moest door de medische staf behandeld worden. Uiteindelijk werd de captain na een kleine tien minuten onder luid applaus per brancard van het veld gedragen. Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe ernstig de schade exact is. De thuisploeg slaagde er, ondanks twaalf minuten blessuretijd, in het restant van de wedstrijd niet meer in om een gelijkmaker te forceren.