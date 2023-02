Manchester City verslikt zich pijnlijk in Forest en ziet Arsenal uitlopen

Zaterdag, 18 februari 2023 om 17:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:32

Manchester City heeft zaterdagmiddag duur puntenverlies geleden in de Premier League. Op bezoek bij Nottingham Forest had de ploeg van Josep Guardiola nagenoeg de hele wedstrijd het betere van het spel, maar bleef het wel steken op een gelijkspel: 1-1. Bernardo Silva zorgde op slag van rust voor de openingstreffer. In de slotfase maakte Chris Wood de achterstand ongedaan namens de thuisploeg met een intikker. Door de remise ziet City Arsenal uitlopen, daar the Gunners eerder op de middag wel wisten te winnen van Aston Villa (2-4).

Manchester City leek zaterdag lange tijd weinig te duchten te hebben van Nottingham Forest. Dat de bezoekers na tien minuten spelen negentig procent balbezit hadden was veelzeggend over de verhoudingen. In de openingsfase kon een schot van Jack Grealish worden geblokt door de thuisploeg, terwijl Kevin De Bruyne meters naast het doel schoot. Een voorzet van de Belgische middenvelder werd niet veel later rakelings naast gekopt door Rodri. De kansenregen bleek slechts uitstel voor Forest, dat op slag van rust alsnog geklopt werd.

Na een breedtepass van Grealish haalde Bernardo Silva ineens uit vanaf de rand van de zestien. Zijn harde knal was doelman Keylor Navas te machtig: 0-1. Ook in de tweede helft was het City dat domineerde. Tien minuten na rust leek Aymeric Laporte de score te verdubbelen, toen hij op een meter van het doel kon inkoppen. Zijn inzet ging echter recht op Navas af, waardoor de Costa Ricaan kon redden. City kreeg kansen om de score in de tweede helft verder uit te bouwen, maar slaagde daar niet in. Phil Foden zag een inzet via de keeper op de paal gaan en Erling Braut Haaland schoot op de lat en over uit een rebound.

Aan de andere kant wist Forest wel het net te vinden. Na een combinatie aan de rechterkant van het veld bezorgde Morgan Gibbs-White de bal bij de volledig vrijstaande Chris Wood. Voor de spits van Forest was het vervolgens een koud kunstje om de bal bij de tweede paal tegen het net te werken: 1-1. City probeerde in de slotminuten nog wel een winnende treffer te forceren, maar slaagde daar niet in. De één minuut voor tijd ingevallen Nathan Aké zag een fraaie voorzet uit de doelmond gewerkt worden. Komende woensdag neemt City het in de Champions League op tegen RB Leipzig.