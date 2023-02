Bayern München weet voor de zesde (!) keer op rij niet te winnen van Gladbach

Zaterdag, 18 februari 2023 om 17:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:49

Bayern München heeft voor de zesde keer op rij niet weten te winnen van Borussia Mönchengladbach. Der Rekordmeister ging met 3-2 onderuit door treffers van Lars Stindl. Jonas Hofmann en Marcus Thuram. Eric Maxim Choupo-Moting en Mathys Tel scoorden namens Bayern. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann, met Ryan Gravenberch en Daley Blind in de basis, moest het bijna de hele wedstrijd doen met tien man, daar Dayot Upamecano al na een kleine tien minuten rood kreeg. Door het puntenverlies zet Bayern de koppositie in de Bundesliga op het spel. Als Union Berlin zondag wint van Schalke 04 is de ploeg uit de Duitse hoofdstad de nieuwe koploper.

Nagelsmann hield met zijn opstelling tegen Gladbach duidelijk alvast rekening met de return in de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain van komende week. De oefenmeester voerde namelijk vijf wijzigingen door vergeleken met het duel in Parijs van afgelopen dinsdag. Blind, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Gravenberch en Thomas Müller waren de vervangers van respectievelijk Matthijs de Ligt, João Cancelo, Leroy Sané, Kingsley Coman en Jamal Musiala. Het betekende het basisdebuut in de Bundesliga voor zowel Blind als Gravenberch.

Bayern heeft het lastig in Gladbach. Het moest al vroeg verder met tien man na een rode kaart voor Upamecano en kwam niet veel later op achterstand ?? Halverwege staat het 1-1 dankzij Choupo-Moting ??https://t.co/AUJMF1gmxr#ViaplaySportNL #ViaplayVoebal pic.twitter.com/AkVcn68GkA — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 18, 2023

De wedstrijd begon met een razendsnelle rode kaart voor Upamecano. De Franse verdediger leek de doorgebroken Alassane Pléa neer te halen, maar in de herhaling werd duidelijk dat het contact zeer minimaal was. Scheidsrechter Tobias Welz was echter onverbiddelijk en stuurde Upamecano van het veld. Bayern moest daardoor na acht minuten al verder met tien man. Vijf minuten na die rode kaart kwam Gladbach op voorsprong via Stindl. De Duitser was het eindstation van een goede variant op een vrije trap en verschalkte ex-ploeggenoot Yann Sommer in de korte hoek: 1-0.

Nagelsmann greep drie minuten later in door Müller van het veld te halen voor Cancelo, waardoor de ploeg uit Beieren weer een viermansverdediging had. Heel veel effect leek die wissel echter niet te hebben, daar Gladbach tien minuten later de uitgelezen mogelijkheid kreeg om de voorsprong te verdubbelen. Kouadio Koné legde de bal na een razendsnelle counter af op Stindl, maar het schot van de doelpuntenmaker – voor een vrijwel leeg doel – ging meters naast. Bayern bleef daardoor in leven en ging zelf op zoek naar de gelijkmaker. Die zou tien minuten voor rust vallen via Choupo-Moting. De spits was het eindstation van een geweldige actie van Davies en schoot Bayern weer langszij: 1-1.

Gravenberch werd er, net als Gnabry, in de rust vanaf gehaald door Nagelsmann. Tien minuten na de start van het tweede bedrijf kwam Gladbach echter alweer op voorsprong. De thuisploeg profiteerde van slordig balverlies van Bayern en zette via Hofmann een counter op. De Duitser stuurde Pléa weg, waarna laatstgenoemde de bal – zonder te kijken – teruglegde richting de rand van het zestienmetergebied. Daar kon Hofman vrij eenvoudig langs Sommer raakschieten: 2-1. De Ligt maakte een half uur voor tijd zijn opwachting bij Bayern, maar hij kon de 3-1 van invaller Thuram niet voorkomen. De Ligt stond op gelijke hoogte met de Fransman, waardoor laatstgenoemde geen buitenspel stond en de 3-1 kon binnentikken. De 3-2 van invaller Tel, die binnenschoot op aangeven van Davies, kwam te laat.