Di María zet vraagtekens bij macht Mbappé bij PSG en noemt ‘belangrijk detail’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 16:16 • Noel Korteweg

Ángel Di María vraagt zich af of Kylian Mbappé niet te veel macht heeft gekregen na diens contractverlenging bij Paris Saint-Germain. Eerstgenoemde ziet dat zijn voormalig teamgenoot veel verantwoordelijkheden heeft in de Franse hoofdstad en noemt daarbij ‘een belangrijk detail’. “Dat is dat de beste speler ter wereld er ook nog is”, doelt Di María op zijn landgenoot Lionel Messi in gesprek met ESPN Argentina.

De vraag of Mbappé bij PSG bleef of les Parisiens inruilde voor Real Madrid hield vrijwel de volledige voetbalwereld vorig seizoen bezig. Uiteindelijk bleef de Fransman zijn club trouw, waar wel een vergoeding van naar verluidt 630 miljoen euro tegenover stond als hij zijn driejarige contract bij de koploper van de Ligue 1 uit zou dienen.

Er gingen na de contractverlenging vrijwel direct geluiden dat Mbappé meer zeggenschap kreeg binnen PSG. Di María, die in zeven jaar 295 wedstrijden voor de Fransen speelde, vraagt zich af of dat een goede beslissing is geweest. “Ze geven hem veel verantwoordelijkheden in Frankrijk. De president van PSG, de club zelf... Ze hebben hem alle macht gegeven om te zorgen dat hij z’n contract zou verlengen. Er is alleen wel één belangrijk detail: de beste speler van de wereld is er ook nog”, aldus de Argentijn over Messi.

Di María denkt te weten waarom Mbappé ‘de sleutels van de club’ heeft gekregen. “Ik denk omdat hij een Fransman is, het wereldkampioenschap heeft gewonnen in 2018 en een geweldige loopbaan voor zich heeft”, zegt de Argentijn, die over de persoonlijkheid van Mbappé niets verkeerds heeft te zeggen. “Kylian was een goede jongen toen ik daar nog speelde en ik geloof niet dat hij veel is veranderd”, aldus de vleugelspeler van Juventus.