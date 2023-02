‘Greenwood heeft in diepste geheim ontmoeting met enkele ploeggenoten’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 15:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:15

Mason Greenwood heeft een geheime ontmoeting gehad met enkele ploeggenoten van Manchester United, meldt The Sun. De aanvaller heeft al ruim een jaar niet gevoetbald vanwege een eerdere aanklacht wegens poging tot verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin. Die aanklacht is deze maand ingetrokken, waardoor de discussie over een mogelijke terugkeer oplaait. Ook manager Erik ten Hag zou al met Greenwood hebben gesproken. Binnen de spelersgroep heerst verdeeldheid.

Greenwood werd in januari vorig jaar gearresteerd nadat er beschuldigingen waren van een vermeende verkrachting en aanranding van zijn ex-vriendin. Twee weken geleden maakte het Openbaar Ministerie in Engeland echter bekend dat latere aanklachten waren ingetrokken nadat 'sleutelfiguren' terug waren gekomen op hun bekentenis. In Engeland laait daardoor de discussie op of de aanvaller terug kan keren bij Manchester United. Binnen de spelersgroep heerst echter verdeeldheid over de vraag of hij het shirt nog mag dragen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een bron heeft tegen The Sun verklaard dat Greenwood contact heeft opgenomen met enkele ploeggenoten om zijn kant van het verhaal te vertellen. De spelers zouden dit hebben aangehoord. Het is niet bekend welke spelers aanwezig waren bij de geheime ontmoeting. Wel is bekend dat er een aantal spelers bijzaten die hij al kent vanuit de jeugdopleiding. "Ze hebben hem privé ontmoet om naar hem te luisteren, zodat ze zelf een besluit kunnen nemen over of hij terug kan keren", voegt de tabloidkrant toe.

United heeft al aangegeven een intern onderzoek in te stellen. Greenwood mag tot die tijd niet trainen en spelen. Ook zou de Engelsman via sociale media contact hebben gezocht met andere ploeggenoten. Ten Hag is niet gebaat bij mogelijke onrust, daar hij met zijn ploeg in een goede flow zit. In eigen huis hebben the Mancunians een ongeslagen reeks van zestien wedstrijden. Bovendien is de ploeg nog in de race voor de titel, FA Cup, EFL Cup en Europa League. Ten Hag heeft Greenwood naar verluidt gesproken over zijn mentale en fysieke gesteldheid.

Sommige spelers hebben duidelijke vraagtekens geplaatst bij de vraag of Greenwood kan terugkeren. Anderen hebben er geen bezwaar tegen. Met name vanuit het vrouwenteam van United komen steeds meer geluiden door dat een terugkeer van de aanvaller onbespreekbaar is. Greenwood kwam op zestienjarige leeftijd binnen bij United en maakte zijn debuut in 2019 in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. In september 2020 speelde hij zijn tot dusver enige interland namens de nationale ploeg.