Curieuze treffer levert Arsenal in minuut 93 volle buit op na slijtageslag

Zaterdag, 18 februari 2023 om 15:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:50

Arsenal heeft zaterdagmiddag in extremis een overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta werd het op bezoek bij Aston Villa ontzettend moeilijk gemaakt, maar wist in de absolute slotfase uiteindelijk nog te winnen dankzij doelpunten van Jorginho en Gabriel Martinelli: 2-4. De 'treffer' van Jorginho lijkt op naam te gaan komen van Emiliano Martínez, die de bal tegen zijn hoofd kreeg voordat hij de doellijn passeerde. Ollie Watkins, Bukayo Saka, Philippe Coutinho en Oleksandr Zinchenko waren de overige doelpuntenmakers in de vermakelijke wedstrijd in Birmingham. Arsenal behoudt de voorsprong van drie punten op nummer twee Manchester City, dat het zaterdagmiddag opneemt tegen Nottingham Forest.

The Gunners, die afgelopen woensdagavond nog in eigen huis met 1-3 verloren van City, begonnen met twee wijzigingen aan het duel met Villa. Ben White kwam in het team voor Takehiro Tomiyasu, terwijl Leandro Trossard zijn basisdebuut voor Arsenal maakte ten koste van Martinelli. De Braziliaanse vleugelspeler begon op de bank op Villa Park, net als Emile Smith Rowe. De talentvolle Engelsman keerde terug van een dijbeenblessure.

Wat een start voor Villa! ???? Ollie Watkins beloont zijn goede vorm met een doelpunt ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/buVrobYPYL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 18, 2023

De thuisploeg schoot uit de startblokken en wist na slechts vijf minuten al de openingstreffer te maken. Matty Cash pakte de bal af van Zinchenko, overbrugde enkele meters en stuurde Watkins diep. De Engelse spits, die de bal niet helemaal lekker aannam, zocht zijn directe tegenstander William Saliba op, ging buitenom en schoot vervolgens met links hard en laag achter Arsenal-doelman Aaron Ramsdale: 1-0. De Londenaren raakten niet van slag van die vroege tegentreffer en gingen direct op zoek naar de gelijkmaker.

Die leek al snel te vallen, maar een voorzet van Saka op Eddie Nketiah werd op knappe wijze over het doel geschoten door Tyrone Mings, die daardoor wist te voorkomen dat Arsenal snel langszij kwam. Nog geen vier minuten later was het echter diezelfde Mings die een voorzet van White zo in de voeten kopte van Saka. De vleugelspeler van the Gunners twijfelde niet en schoot de bal in één keer snoeihard in het dak van het doel achter Martínez: 1-1. Die gelijkmaker zorgde ervoor dat Arsenal het geloof terugkreeg in Birmingham, maar dat leidde niet per se meteen tot grote uitgespeelde mogelijkheden.

Sterker nog, het was Villa dat een kwartier voor rust weer de leiding nam. Boubacar Kamara gaf een steekbal op Álex Moreno, waarna de Spanjaard voorgaf richting de rand van het zestienmetergebied. Daar liet Emiliano Buendía de bal slim door zijn benen rollen, waar Coutinho dankbaar gebruik van maakte en Villa weer op voorsprong schoot: 2-1. De thuisploeg liet het spel kort na rust aan Arsenal, waardoor de ploeg van Arteta op zoek kon gaan naar de gelijkmaker. Die viel bijna na een kopbal van Nketiah, die zijn inzet op de lat zag eindigen. Kort na die kans was het Zinchenko die zijn ploeg naast Villa schoot. Martin Ødegaard legde de bal terug op de linksback en die schoot in de korte hoek raak: 2-2.

Wat een belangrijk moment voor Arsenal, dat alsnog de drie punten pakt tegen Aston Villa ???? Het schot van Jorginho gaat via de lat en het hoofd van Martínez in het doel! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/loC88RU06e — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 18, 2023

Nog geen twee minuten later leek Nketiah zijn ploeg op voorsprong te schieten. Opnieuw was Ødegaard de man van de eindpass. Nketiah zag Martínez vervolgens uit zijn doel sprinten en besloot de bal over de goalie heen te stiften. Die inzet landde echter op de dak van het doel. Ruim een kwartier voor tijd kreeg Ødegaard zelf de grootste kans van de wedstrijd na gepruts in de Villa-verdediging. Saka pikte de bal op en gaf breed op de aanvoerder die vervolgens naast schoot, wat moeilijker leek dan de bal in het net krijgen. Uiteindelijk bezorgde Jorginho zijn ploeg de overwinning. De middenvelder, die deze winter overkwam van Chelsea, besloot in minuut 93 van afstand te schieten. Zijn inzet raakte de onderkant van de lat en verdween via het hoofd van Martínez in het doel: 2-3. Martinelli schoot daarna voor een leeg doel - Martínez was met een corner mee naar voren gegaan - nog de vierde treffer binnen.