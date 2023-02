Unibet Uitblinker: een hoge quotering voor een schot op doel van Xavi Simons

Zondag, 19 februari 2023 om 10:00 • Laatste update: 15:17

PSV gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht. De Eindhovenaren hopen in het Eredivisie-duel een kater weg te spoelen na de harde nederlaag tegen Sevilla (3-0) in de tussenronde van de Europa League. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor FC Utrecht - PSV is dit een speciale odd voor een schot op doel van Xavi Simons. De reguliere quotering is 1.67. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 2.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Simons is dit seizoen de grote smaakmaker bij PSV. In 32 duels over alle competities was hij goed voor 13 goals en 6 assists.

PSV hoopt met een zege op Utrecht in het spoor te blijven van de andere titelconcurrenten. Feyenoord en AZ troffen elkaar zaterdagavond in De Kuip. Ajax wacht zondag een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam, terwijl FC Twente dan op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles.