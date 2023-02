Mislukt avontuur Marcelo leidt na vijf maanden al tot contractontbinding

Zaterdag, 18 februari 2023 om 14:45 • Jordi Tomasowa

Marcelo vertrekt na vijf maanden alweer bij Olympiakos. Volgens onder meer The Athletic wordt de arbeidsovereenkomst van de 34-jarige verdediger met wederzijdse goedkeuring ontbonden. Marcelo lag in Griekenland eigenlijk nog vast tot 30 juni 2023. De verwachting is dat Olympiakos zaterdag met een statement naar buiten komt.

Marcelo zorgde afgelopen zomer voor een verrassing door zijn carrière bij Olympiakos te vervolgen. De Braziliaanse verdediger verliet Real Madrid na ruim vijftien jaar transfervrij. Hij tekende bij de Griekse landskampioen voor een jaar, met een optie op nog een tweede seizoen. Het avontuur bij Olympiakos komt echter na vijf maanden al ten einde. Marcelo kwam in totaal tot slechts tien officiële duels en 332 speelminuten, waarin hij goed was voor drie goals.

De inmiddels 34-jarige Marcelo staat te boek als de meest succesvolle Real Madrid-speler ooit. Hij won in totaal 25 prijzen met de Koninklijke, waaronder vijf landstitels en zes Champions Leagues. De afgelopen seizoenen kwam hij echter steeds minder vaak in actie. Zijn contract liep in de zomer van 2022 af, en ondanks dat Marcelo graag bij Real Madrid was gebleven, besloot de club niet te verlengen. De 58-voudig Braziliaans international moest daardoor noodgedwongen op zoek naar een andere club.

Bronnen rondom de Braziliaanse routinier laten weten dat de verdediger nog niet van plan is om zijn carrière te beëindigen. Marcelo is na het ontbinden van zijn contract bij Olympiakos vrij om met andere clubs te onderhandelen. Afgelopen zomer kon hij volgens Mundo Deportivo bij Los Angeles FC tekenen, maar gaf hij er zelf de voorkeur aan om in Europa te blijven. Ook Real Valladolid en Rayo Vallecano toonden destijds interesse in Marcelo.