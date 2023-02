Britse zakenman voegt zich in strijd voor overname United en doet miljardenbod

Zaterdag, 18 februari 2023 om 13:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:09

Naast Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani heeft ook Sir Jim Ratcliffe een bod uitgebracht op Manchester United. De Britse zakenman, wiens vermogen wordt geschat op 14,1 miljard euro, is onder meer eigenaar van OGC Nice, de Zwitserse club FC Lausanne-Sport en van INEOS, een chemiebedrijf. Het bod van Ratcliffe op the Red Devils bedraagt naar verluidt rond de 4,5 miljard euro.

De deadline voor geïnteresseerde partijen om een bod uit te brengen op de club van Erik ten Hag verliep vrijdagavond om 23.00 uur. Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani deed rond 21.00 uur een bod op de club, wat volgens verschillende Britse media eveneens ongeveer 4,5 miljard euro bedroeg. The Daily Mail meldt dat de kans 'zéér groot' is dat er 'twee of drie rondes zullen zijn waarin de partijen tegen elkaar op moeten gaan bieden'.

Ratcliffe heeft grote plannen met de club als hij de nieuwe eigenaar wordt, zo bracht INEOS zaterdagochtend naar buiten in een officieel statement. “We zijn zeer ambitieus en competitief en willen in Manchester United investeren om het weer de beste club van de wereld te maken. We willen de stad Manchester terug in Manchester United krijgen en ons focussen op het winnen van de Champions League.” Met de aanbiedingen van de Qatarese sjeik en Ratcliffe lijkt het erop dat de fans van the Red Devils eindelijk krijgen waar ze al een lange tijd om vragen: de verkoop van United. De laatste landstitel stamt uit 2013, iets waar de supporters de huidige eigenaren – de Glazers – verantwoordelijk voor houden.

Voor de eerste Premier League-wedstrijd dit seizoen onder Ten Hag werd er nog massaal geprotesteerd tegen de Glazers. De 1958 Group, een fanatieke supportersgroep van United, bracht voor het nieuwe seizoen een statement uit via social media. “De Glazers zijn ongeschikte en ongepaste eigenaren voor onze club. Dat hebben wij deze hele zomer al naar buiten toegedragen via onze digitale campagne, waarmee we veel nieuwe informatie over de familie hebben gepubliceerd. Wij zullen er altijd alles aan doen om de club te steunen.”