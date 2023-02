Aad de Mos verrast: ‘Hij is na Arne Slot de beste trainer van de Eredivisie’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 13:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:53

Aad de Mos is goed te spreken over Dick Lukkien. De vijftigjarige oefenmeester beschikt bij FC Emmen over een aflopend contract. De Mos sluit niet uit dat Lukkien komende zomer de nieuwe trainer van FC Groningen of FC Twente wordt.

Lukkien is sinds juli 2016 trainer van FC Emmen. De Mos verwacht echter niet dat oefenmeester volgend seizoen nog in dienst van de Drentse eredivisionist is. “Tenzij FC Emmen of FC Groningen degradeert”, zegt De Mos tegenover het Dagblad van het Noorden. “Het zou natuurlijk ook kunnen dat hij naar een andere club gaat. Ik vind Lukkien na Arne Slot de beste coach van de eredivisie.”

“Ik ken de beste man niet persoonlijk, maar wat hij voor de wedstrijd zegt, komt vaak uit”, zo klinkt De Mos lovend. “Inhoudelijk komt hij goed over, dus voor de spelers zal hij ook erg duidelijk zijn. Als hij naar een andere club gaat, moet hij op zijn gevoel afgaan.” Lukkien was van 2011 tot 2016 vijf jaar lang assistent-trainer bij FC Groningen. “Als hij Groningen ziet zitten, moet hij daar heen; als Arnold Bruggink hem wil, moet hij naar FC Twente. Beide clubs zouden goed bij hem passen.’’

Met Emmen richt Lukkien zich momenteel volledig op een degradatiestrijd. De ploeg staat momenteel op een zestiende plaats met zestien punten uit 21 duels. SC Cambuur en hekkensluiter Groningen hebben beide drie punten minder. Zaterdagavond staat de Hondsrugderby op het programma wanneer Emmen een bezoek brengt aan Groningen. De aftrap in De Euroborg vindt 18.45 uur plaats.