‘Men dacht dat ik naar Feyenoord zou gaan, maar ik wist al waar ik heen ging’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 12:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:56

Voor Sven Mijnans was het al langer duidelijk dat hij een transfer naar AZ zou maken. De 22-jarige middenvelder maakte op Deadline Day voor circa vier miljoen euro de overstap van Sparta Rotterdam naar de Alkmaarders, maar stond ook op een shortlist van Feyenoord. Zaterdagavond brengt hij met AZ een bezoek aan De Kuip.

Mijnans werd geboren in Spijkenisse. In zijn geboorteplaats is vrijwel iedereen fan van Feyenoord. Toen naar buiten kwam dat de Rotterdammers geïnteresseerd waren in de middenvelder, stond de telefoon van Mijnans roodgloeiend. “Ik heb enorm veel berichten gekregen”, zegt de creatieveling tegenover ESPN. "AZ hield het heel erg stil, dus iedereen had het idee dat ik misschien wel naar Feyenoord zou gaan. Maar ik wist in mijn achterhoofd al waar ik naartoe zou gaan, dus ik moest een beetje met ze meepraten."

Mijnans heeft weinig moeite gehad om zich aan te passen bij AZ. Hij speelde inmiddels drie duels onder Pascal Jansen en werd tijdens de 5-0 zege op Excelsior Rotterdam, waarin hij goed was voor twee goals en een assist, uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. “Ik kan me makkelijk aanpassen. Als je met betere spelers om je heen speelt, ga je zelf ook beter spelen.”

In zijn eerste weken bij AZ heeft Mijnans al het nodige geleerd van Jansen. “De trainer is altijd op zoek naar verbetering. Ook al hebben we gewonnen met 5-0, hij komt gelijk met beelden van mijn mindere momenten. Ik dacht ook gelijk na die meeting: goed dat hij niet alleen over de goals praat, maar daar ook doorheen kijkt, en op zoek gaat naar wat beter moet.”