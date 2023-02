Kieft vernietigend: ‘Valt enorm tegen, niet fit en z‘n motoriek oogt onbeholpen’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 11:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:21

Wim Kieft is momenteel niet bepaald onder de indruk van Luuk de Jong. Volgens de oud-voetballer oogt de spits van PSV niet fit. De Jong was tijdens Sevilla - PSV (3-0) met slordig balverlies tevens verantwoordelijk voor de eerste tegentreffer. Kieft stelt dat een ervaren routinier zo’n fout niet mag overkomen.

“Wie zwaar tegenvalt sinds zijn terugkeer naar Nederland, is Luuk de Jong”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Hij werd terecht bewierookt in de eerste weken vanwege zijn doelpunten en het meevoetballen. Intussen is hij geen schim meer van de spits die aanvankelijk het verschil maakte. En De Jong lijkt al helemaal niet meer op de spits die zoveel indruk maakte bij eerst Sevilla en later FC Barcelona.”

“Sinds hij door blessures een tijdje buitenspel stond bij PSV, oogt hij gewoon niet fit”, vervolgt Kieft, die De Jong in het Europa League-duel met Sevilla fataal balverlies zag lijden. “Gaat er iets mis, dan ziet het door De Jongs motoriek altijd vrij onbeholpen uit. Maar op eigen helft een balletje met buitenkant voet spelen en verspelen, wat leidde tot de 1-0 van Sevilla, dat mag je een ervaren routinier als De Jong verwijten.”

Lucas Ocampos vertolkte vervolgens een hoofdrol. De Argentijn verdubbelde als invaller de marge met een fraaie treffer uit de draai en was aangever bij de 3-0 door de bal met zijn hak panklaar te leggen voor Nemanja Gudelj. Kieft schrijft dat hij Ocampos nog nooit zo’n prachtige goal heeft zien maken, maar is ook kritisch op Jordan Teze, die Lucas Ocampos de ruimte gaf om aan te nemen, te draaien en uit te halen. “Ruud van Nistelrooij mag hem wel vertellen dat hij korter moet dekken. Na afloop werd nog gewezen naar Xavi Simons, die niet thuis gaf in Spanje. Maar mag het een keer? Hij is iedere week de aanjager bij PSV. Op zijn negentiende en in een kwalitatief slecht elftal. Het houdt eens op.”