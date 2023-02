‘Hij mag dan ouder zijn; Liverpool had beter hem dan Gakpo kunnen halen’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 10:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:23

Voormalig Liverpool-verdediger José Enrique is van mening dat the Reds afgelopen winter Leandro Trossard hadden moeten contracteren in plaats van Cody Gakpo. De Oranje-international maakte vorige maand voor naar verluidt minimaal 45 miljoen euro de overstap van PSV naar Anfield, maar wist vervolgens zijn draai bij het tegenvallend presterende Liverpool nog niet helemaal te vinden.

Mede vanwege de blessures van Diogo Jota, Luis Díaz en Roberto Firmino besloot Liverpool tijdens de winterse transferwindow vol voor de komst van Gakpo te gaan. De 23-jarige aanvaller maakte echter een lastige beginperiode door. Na zes wedstrijden op rij droog te hebben gestaan, was het uitgerekend tegen de rivaal en stadgenoot Everton wel raak voor Gakpo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Enrique - die zelf tussen 2011 en 2016 99 officiële duels voor Liverpool speelde - heeft zijn twijfels over Gakpo. “Hij speelde tegen Everton veel beter als valse nummer 9, maar de vraag is wie daar gaat spelen wanneer Diogo Jota en Luis Díaz terug zijn”, zegt Enrique tegenover Genting Casino. “Liverpool heeft op die positie dan drie aanvallende opties, dat is een luxeprobleem voor Klopp. Ik weet niet zeker of Gakpo een speler van wereldklasse wordt.”

“Ik denk dat Gakpo een goede speler is, maar Liverpool heeft veel geld aan hem uitgegeven”, vervolgt Enrique. “Ik denk dat hij de juiste speler op het juiste moment was, maar de tijd zal het leren. Leandro Trossard mag vijf jaar ouder zijn, maar voor mij persoonlijk had Liverpool beter hem kunnen halen.” Arsenal schakelde na het mislopen van Mykhaylo Mudryk door en betaalde Brighton & Hove Albion vorige maand 31 miljoen euro om de Belgische aanvaller in te lijven.

Enrique heeft hoge verwachtingen van Trossard. “Ik ben klaar met de obsessie met leeftijd. Premier League-clubs denken momenteel alleen maar aan de leeftijd van een aankoop. Als je een topclub bent, moet je in staat zijn om een goede 28-jarige speler te contracteren die drie, vier jaar op een fatsoenlijk niveau kan spelen. Daarna kun je weer doorselecteren. Voor mij was Gakpo een goede aankoop omdat hij jong is, goede cijfers kon overleggen en ervaring op international niveau heeft. Hopelijk heb ik het mis dat Trossard de betere optie was geweest, maar ik zie Gakpo meer als een valse nummer 9 dan als een vleugelaanvaller."