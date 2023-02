V/d Meijde gaat niet mee in polonaise: ‘Die gozer kan helemaal niet voetballen!’

Zaterdag, 18 februari 2023 om 09:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:24

Het optreden van Lucas Ocampos tegen PSV heeft Andy van der Meijde niet kunnen overtuigen. De Argentijn, die afgelopen maand bij Sevilla terugkeerde na een teleurstellend halfjaar bij Ajax, greep donderdag met een schitterend doelpunt en een assist de hoofdrol in de 3-0 overwinning op de Eindhovenaren. Dat was echter meer geluk dan wijsheid, denkt Van der Meijde. "Teze zag die eerste ballen van hem, die dacht: laat maar aannemen!", schatert de oud-middenvelder bij Veronica Offside.

Ocampos kwam donderdag halverwege het duel binnen de lijnen en liet vijf minuten later al van zich horen. De vleugelspits tekende op schitterende wijze voor de 2-0, voordat hij de assist op de 3-0 van Nemanja Gudelj deed noteren. Van der Meijde had na drie balcontacten van Ocampos echter al genoeg gezien. "Hij valt in – hier!", proest hij bij beelden van een foute pass. "Dit is de reden waarom hij weg is bij Ajax. Hij denkt dat hij bij PSV voetbalt, of hij is kleurenblind!"

Wesley Sneijder remt zijn tafelgenoot iets af. "Dat is ook voetbal. Ocampos heeft twee fantastische momenten: die goal en die assist", stelt de recordinternational. "Nee, kom op", werpt Van der Meijde tegen. "Dat hebben ze gewoon goed gezien bij Ajax, het was gewoon een miskoop." "Dat hebben ze helemaal niet goed gezien", haakt ook Wim Kieft in, "want ze hebben hem toch in eerste instantie gehaald?" Ocampos kwam in Amsterdam slechts 114 minuten in actie, wat Ajax in totaal zo'n negen miljoen euro zou hebben gekost.

Als presentator Wilfred Genee opmerkt dat Ocampos 'wel heel veel ruimte kreeg' bij zijn doelpunt, geeft Sneijder toe dat het niet alleen de verdienste van de Argentijn was. "Het was ook een snelle ingooi, hè. Dan sta je niet in de organisatie. Hij (Jordan Teze, red.) mag hem nooit laten schieten." Van der Meijde schiet weer in de lach. "Teze heeft ook die eerste drie ballen van hem gezien, die dacht: hij kan helemaal niet voetballen, laat maar aannemen. En dan – bam! – schiet hij hem binnen."

Ocampos: 'Ik kan niet begrijpen waarom ik niet ben geslaagd bij Ajax'

Ocampos zelf toonde zich na het duel nog vol onbegrip over waarom hij niet geslaagd was bij Ajax. "Ik denk dat ik uiteindelijk niet het antwoord kan geven. Dat moet je aan de juiste personen vragen. Ik ben naar Nederland en Ajax gegaan om te laten zien wat ik kan. Ik heb me altijd professioneel opgesteld en ik heb altijd goed getraind. Maar ik weet het ook niet. Tot de dag van vandaag weet ik niet waarom het niet werkte. Daarom kan ik het ook niet goed uitleggen", sprak de vleugelspits tegenover Cristian Willaert van ESPN.