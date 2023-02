Blunderende VAR neemt rigoureus besluit na razernij Arsenal en Arteta

Vrijdag, 17 februari 2023 om 23:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:38

Lee Mason stelt zich niet langer beschikbaar als VAR. De oud-arbiter, tot afgelopen weekend actief als videoscheidsrechter, verlaat per direct de PGMOL, het hoogste orgaan van de arbitrage in het Engelse professionele voetbal. Het is een direct resultaat van de Premier League-wedstrijd Arsenal - Brentford (1-1), waar de treffer van Ivan Toney ten onrechte werd goedgekeurd door onder meer Mason. De treffer van de spits leidde puntenverlies in voor Arsenal, dat zich dat eigenlijk niet kan veroorloven in de strijd om de Engelse titel.

Acht minuten nadat Leandro Trossard het stroef spelende Arsenal op voorsprong had gezet, verzorgde Toney de gelijkmaker. De spits stond niet in buitenspelpositie, maar aangever Christian Nörgaard wel. Mason liet echter na om de lijnen te trekken waaruit zou blijken dat het doelpunt niet had mogen tellen. De treffer bleef dus staan en dat kwam Arsenal niet meer te boven. Het leidde na afloop tot felle kritiek bij Mikel Arteta, de manager van the Gunners. "We eindigden de wedstrijd, na al het bewijs te hebben geanalyseerd, met enorme woede en teleurstelling", vertelde de Spanjaard. "Dit was geen menselijke fout, dit ging om het niet begrijpen van je baan en dat is niet acceptabel, sorry. Dit kost ons twee punten die we niet terugkrijgen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PGMOL-directeur Howard Webb, in 2010 nog arbiter tijdens de WK-finale van Nederland tegen Spanje, reisde deze week af naar het Emirates Stadium om de fout van Mason uit te leggen. De voormalig toparbiter gaf daarbij toe dat er sprake was van een menselijke fout en excuseerde zich voor het voorval. De PGMOL heeft zelf laten weten dat Mason de organisatie met wederzijdse goedkeuring heeft verlaten. "Lee was vijftien jaar lang Premier League-scheidsrechter en had de leiding over 287 duels. We willen Lee bedanken voor zijn betrokkenheid bij het professionele spel en wensen hem het beste voor de toekomst."

Het incident bij Arsenal was niet het enige van afgelopen weekend. Bij de wedstrijd Crystal Palace - Brighton & Hove Albion werd een treffer van Pervis Estupiñán ten onrechte afgekeurd, nadat VAR John Brookes de lijnen bij een verkeerde speler plaatste. Estupiñán, die dus niet buitenspel stond, zag zijn treffer vlak voor rust worden afgekeurd. Na rust kwam Brighton alsnog op voorsprong, al duurde die maar zes minuten: 1-1. Webb reisde na zijn bezoek aan Noord-Londen door naar het zuiden, om ook bij Brighton uit te leggen dat er sprake was van een menselijke fout.