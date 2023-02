Sublieme dribbel Kvaratskhelia leidt volgende overwinning van Napoli in

Napoli is nog altijd hard op weg naar de Italiaanse landstitel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won vrijdag met 0-2 bij Sassuolo en kan rustig achteroverleunen in het restant van het weekend. Kvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen zorgden voor de bijzonder fraaie doelpunten. Door de overwinning staat Napoli achttien (!) punten voor op nummer twee Internazionale. De ploeg uit Milaan komt dit weekend nog wel in actie. Sassuolo staat vijftiende en moet nog de nodige punten pakken om de degradatiezone definitief te verlaten.

Spalletti voerde enkele wijzigingen door in zijn elftal. Zo stonden Matteo Politano, Eljif Elmas en Mathías Olivera aan de aftrap, wat ten koste ging van respectievelijk Hirving Lozano, Piotr Zielinski en Mario Rui. Osimhen en Kvaratskhelia stonden wel aan de aftrap en laatstgenoemde zorgde in de twaalfde minuut voor een prachtig doelpunt. De Georgiër dribbelde vanaf het middenveld naar het vijandelijke doel, vond de ruimte op de rand van de zestien en schoof binnen in de korte hoek: 0-1.

Een paar minuten later had Armand Laurienté, uitblinker bij de thuisploeg, voor de gelijkmaker kunnen zorgen. Zijn schot scheerde de paal echter. Nadat Osimhen aan de andere kant ook de paal raakte, was het even later wel raak voor de Nigeriaan. Uit een vrijwel onmogelijke hoek wist hij toch een gaatje in de korte hoek te vinden: 0-2. Vlak voor rust werd de aansluitingstreffer van Laurienté afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust werden de kansen schaarser. Giovanni Di Lorenzo en Osimhen probeerden het wel met schoten, zonder dat die echt groot gevaar stichtten. Rogério probeerde de wedstrijd op zijn beurt weer spannend te maken, maar de Braziliaan stuitte op Alex Meret. De ploeg van Spalletti bleef de betere partij en via Osimhen en André-Frank Zambo Anguissa werd het regelmatig dreigend. Met Tanguy Ndombele en Lozano kwamen er daarna verse krachten in het veld.

Desondanks werd Sassuolo in de slotfase meerdere malen dreigend. Zo vloog een schoot van Emil Konradsen Ceide ternauwernood naast en kreeg ook Kristian Thorstvedt een scoringskans, die onschadelijk werd gemaakt door Meret. In blessuretijd leek het nog 0-3 worden. Giovanni Simeone schatte een voorzet van Lozano op waarde en kopte via de grond raak, maar laatstgenoemde bleek buitenspel te staan.

