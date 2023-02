Qatarese sjeik bevestigt: miljardenbod uitgebracht op Manchester United

Vrijdag, 17 februari 2023 om 23:00 • Bart DHanis • Laatste update: 23:18

Manchester United komt mogelijk in Qatarese handen. Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani (links op bovenstaande afbeelding) heeft namens een steenrijk consortium een bod neergelegd bij de Engelse grootmacht, volgens Engelse media ter waarde van bijna zes miljard euro. Het is het tweede bod op de club dat openbaar wordt gemaakt, nadat de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe vorige maand zijn interesse kenbaar maakte. De deadline voor biedingen sloot vrijdagavond om 23:00 uur Nederlandse tijd.

De Glazer-familie, sinds 2005 de eigenaar van Manchester United, overweegt na jaren van felle protesten vanuit de achterban om de club te verkopen. Het Qatarese consortium wil, in tegenstelling tot de Glazer-familie volop investeren in de club. "Ons bod is volledig schuldenvrij en is afkomstig van de Nine Two Foundation van Sheikh Jassim", klinkt het in een statement. "We willen investeren in de voetbalteams, het trainingscentrum, het stadion en de bredere infrastructuur, de fanervaring en de gemeenschappen die de club ondersteunt." De Qatari hebben grootste plannen in het noorden van Engeland. "Manchester United wordt beschouwd als de beste voetbalclub ter wereld. We zijn van plan om de club terug te brengen naar zijn oude glorie, zowel op als buiten het veld. Bovendien willen we dat de fans de club weer in het hart sluiten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Raine Group, die namens de Glazer-familie de mogelijke verkoop organiseert, vroeg potentiële kopers om voor vrijdag om 23:00 uur de eerste biedingen uit te brengen. Sheikh Jassim, de zoon van de emir van Qatar en tevens de voorzitter van een van de grootste banken in Qatar (QIB), is niet de enige geïnteresseerde in de werkgever van Erik ten Hag. Eerder deze week werd bekend gemaakt dat de Britse miljardair Ratcliffe met zijn chemieconcern INEOS een bod voorbereidde op Manchester United. Het is onduidelijk of Ratcliffe nog een bod gaat uitbrengen.

Met het bod van de Qatarese sjeik lijkt het erop dat de fans van the Red Devils eindelijk krijgen waar ze al een lange tijd om vragen: de verkoop van Manchester United. De laatste landstitel stamt uit 2013, iets waar de supporters de eigenaren verantwoordelijk voor houden. Voor de eerste Premier League-wedstrijd onder manager Erik ten Hag werd er nog massaal geprotesteerd tegen de Glazers. De 1958 Group, een fanatieke supportersgroep van United, bracht voor het nieuwe seizoen een statement uit via social media. “De Glazers zijn ongeschikte en ongepaste eigenaren voor onze club. Dat hebben wij deze hele zomer al naar buiten toegedragen via onze digitale campagne, waarmee we veel nieuwe informatie over de familie hebben gepubliceerd. Wij zullen er altijd alles aan doen om de club te steunen.”