Heracles krijgt laat de deksel op de neus en profiteert niet van misstap PEC

Vrijdag, 17 februari 2023 om 22:01 • Bart DHanis • Laatste update: 22:09

Heracles heeft vrijdagavond niet kunnen profiteren van de misstap van PEC Zwolle. De club uit Almelo speelde met 1-1 gelijk tegen Willem II. De Zwollenaren verloren met 3-1 van ADO Den Haag, waardoor Heracles had het gat tot de koploper had kunnen verkleinen tot vier punten, maar is daar dus niet in geslaagd. Willem II blijft dankzij het gelijkspel op de vijfde plaats staan.

Willem II begon scherp aan de wedstrijd. In de tiende minuut werd de druk van de Tilburgers bijna beloond. Leroy Owusu vuurde bal van flinke afstand op het doel af, maar zag de paal een treffer in de weg staan. Na iets minder dan een half uur spelen, opende Heracles de score. De Italiaan Antonio Satriano nam de bal in het zestienmeter gebied aan, draaide snel open en schoot de bal in de rechterbenedenhoek: 1-0.

Kort na rust ging Heracles op zoek naar de tweede treffer. Ruben Roosken pikte de bal halverwege de helft van Willem II op, maar schoot vervolgens hard naast. Na ongeveer een uur spelen begon de uitploeg de overhand te krijgen in de wedstrijd. Even leken de Tilburgers zelfs op gelijke hoogte te komen, maar de gelijkmaker werd afgekeurd wegens hands van Jeremy Bokila, waardoor het 1-0 bleef in Almelo.

Enkele minuten voor het eindsignaal wist Willem II dan alsnog de gelijkmaker te maken. Jizz Hornkamp torende boven iedereen uit en kopte een voorzet van Matthias Verreth knap binnen. Extra smet op de avond voor Heracles was het uitvallen van Navajo Bakboord. Hij moest in de blessuretijd van de wedstrijd het veld per brancard verlaten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 25 18 3 4 33 57 2 Heracles Almelo 25 16 3 6 34 51 3 Almere City FC 25 13 4 8 7 43 4 VVV-Venlo 25 12 6 7 3 42 5 Willem II 25 11 7 7 13 40 6 FC Eindhoven 25 11 6 8 1 39 7 MVV Maastricht 24 11 5 8 5 38 8 Jong AZ 25 11 5 9 4 38 9 Telstar 25 9 9 7 -4 36 10 Roda JC Kerkrade 24 10 4 10 2 34 11 NAC Breda 24 10 4 10 -1 34 12 ADO Den Haag 25 9 7 9 -4 34 13 Jong PSV 25 8 7 10 -1 31 14 De Graafschap 24 7 6 11 -4 27 15 FC Dordrecht 25 7 5 13 -11 26 16 FC Den Bosch 25 8 2 15 -15 26 17 Helmond Sport 25 7 5 13 -20 26 18 Jong Ajax 24 5 10 9 -5 25 19 TOP Oss 25 7 3 15 -17 24 20 Jong FC Utrecht 24 4 5 15 -20 17