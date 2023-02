Nijhuis pakt hoofdrol bij RKC - Fortuna met twee gele kaarten binnen seconden

Vrijdag, 17 februari 2023 om 21:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:20

RKC Waalwijk heeft vrijdag vlak voor tijd weten af te rekenen met Fortuna Sittard. Burak Yilmaz zette de bezoekers op voorsprong, waarna Michiel Kramer de gelijkmaker verzorgde. Julen Lobete en Florian Jozefzoon schoten RKC vlak voor tijd naar de overwinning: 3-1. Voor de gelijkmaker van RKC werd Fortuna-trainer Julio Velázquez van het veld gestuurd na herhaaldelijke aanmerkingen op arbiter Bas Nijhuis. Door de overwinning stijgt RKC naar de achtste plek, terwijl Fortuna tiende staat.

De eerste helft was RKC de bovenliggende partij, wat leidde tot kansen voor Kramer. Bij zijn eerste kans schoot de spits op aangeven van Pelle Clement op Ivor Pandur. Bij zijn tweede mogelijkheid werd Kramer op de rand van de zestien aangespeeld, maar ging het schot met binnenkant links een meter naast het doel. Tussendoor had Yilmaz een fraai hakbelletje in huis op Kristijan Bistrovic, die een te wild schot in huis had. De Turk kreeg even later zelf een kans, nadat hij de bal met de borst controleerde en richting doel ging. Zijn poging vloog echter over. Vlak voor rust kwam RKC bijna op voorsprong. Na een vlotte aanval belandde de bal voor de voeten van Iliass Bel Hassani, die niet nadacht en met buitenkant links het vuur opende. Pandur kon ternauwernood redden en in de rebound volleerde Julian Lelieveld in het zijnet.

Burak Yilmaz doet het weer voor @fortunasittard! ????#rkcfor — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2023

Drie minuten na rust kwam Fortuna op voorsprong. Yilmaz omspeelde Clement en zag zijn vlammende schot van buiten de zestien in de korte belanden: 0-1. Niet veel later beging Lelieveld een overtreding op Yilmaz voor de ogen van Velázquez. De Spanjaard beklaagde zich bij Nijhuis, die hem daarop geel gaf. Nijhuis riep die onder meer stop it, maar Velázquez bleef doorpraten en kreeg seconden later zijn tweede gele kaart gepresenteerd. Vanaf de tribunes zag hij dat Jozefzoon twintig minuten voor tijd maar net over schoot.

Bas Nijhuis toont de rode kaart aan Julio Velázquez

Even later werd het alsnog 1-1. Jozefzoon had ruimte aan de linkerkant en gaf voor op Kramer, die binnentikte. In de aanloop naar de goal leek Vaessen een overtreding te begaan op Bistrovic, maar de treffer stond. Vaessen leek niet veel later weer een overtreding te begaan, nadat hij Iñigo Córdoba met twee benen onderuithaalde. In de daaropvolgende aanval werd het 2-1. Een schot van Mats Seuntjens kon nog worden gekeerd door Pandur, waarna Lobete zijn ploeg uit de rebound op voorsprong zette. In de slotfase maakte Jozefzoon een einde aan alle illusies. De aanvaller schot van dichtbij binnen na een vrije trap van Seuntjens: 3-1. Het gefrustreerde Fortuna kon niets meer aan de stand veranderen.

RKC draait de wedstrijd om tot grote frustratie van de weggestuurde Julio Velázquez: 3-1!#rkcfor — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2023