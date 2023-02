Advocaat vervolgt opmars met ADO: knappe zege van mogelijk enorme waarde

Vrijdag, 17 februari 2023 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:07

De gigantische opmars van ADO Den Haag heeft vrijdag een indrukwekkend vervolg gekregen. De manschappen van Dick Advocaat, dit kalenderjaar nog ongeslagen, waren vrijdagavond in eigen huis een maatje te groot voor koploper PEC Zwolle: 3-1. ADO klimt naar de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar waarschijnlijk belangrijker: de ploeg van Advocaat neemt de koppositie in de stand over de derde periode over van PEC. Via die route kan ADO een ticket voor de play-offs om promotie bemachtigen. Er zijn nog drie duels te spelen deze periode.

ADO Den Haag - PEC Zwolle 3-1

De thuisploeg ging voortvarend van start en scoorde twee keer binnen elf minuten. Joey Sleegers schoot gedecideerd binnen toen hij de bal na een halve onderschepping van Bram van Polen voor de voeten vond: 1-0. Het was voor Sleegers zijn eerste treffer in Haagse dienst. De voormalig ster van FC Eindhoven stond met een lange dribbel ook aan de basis van de 2-0. Sleegers legde breed op Xander Severina, die heel simpel kon binnenschuiven. Een minuut later deed PEC iets terug via Thomas van den Belt, die de bal uit een vrije trap van Haris Medunjanin fraai controleerde en in het doel schoot: 2-1. Een kwartier voor tijd verschafte Thomas Verheydt de thuisploeg meer lucht. De spits van ADO werd compleet over het hoofd gezien bij een hoekschop en kon in alle vrijheid binnenkoppen: 3-1.

Het gaat hard in Den Haag! Drie doelpunten in de eerste 12 minuten ??????#adopec — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2023

Almere City FC - Helmond Sport 0-0

Almere kwam dreigend uit de startblokken en had direct moeten scoren via Lance Duijvestijn. De aanvaller onderschepte de bal in de opbouw, maar schoot vervolgens op de voet van doelman Mike Havekotte. Na ruim een half uur werd een intikker van Almere City-verdediger Théo Barbet afgekeurd wegens buitenspel. Almere had in de tweede helft moeite om iets te creëren. Vlak voor tijd zag Duijvestijn nog wel een gevaarlijke kopbal onder de lat uit getikt worden.

Telstar - Jong PSV 1-1

Telstar had zich geen betere start kunnen wensen. David Min reageerde alert toen Jong PSV-verdediger Fedde Leysen de bal in de derde minuut te kort terugkopte. Min kwam ertussen en vuurde onberispelijk binnen: 1-0. Binnen twee minuten na rust bracht PSV de stand op gelijke hoogte. Een afgemeten voorzet van Mylian Jiménez belandde precies op het hoofd bij Simon Colyn: 1-1. Telstar-spits Koen Blommestijn kwam nog dichtbij via een kopbal, die naast eindigde.

TOP Oss - FC Eindhoven 2-0

Na een eerste helft met wat kansen over en weer kreeg FC Eindhoven vroeg in de tweede helft de grootste kans van de wedstrijd. De Eindhovenaren zagen maar liefst vijf pogingen in een scrimmage geblokt worden door een verdediger van TOP Oss. Na meer dan een uur spelen maakte de thuisploeg het eerste doelpunt van de wedstrijd. Een schot van Thijs van Leeuwen werd van richting veranderd en zette de doelman op het verkeerde been: 1-0. Luttele minuten later zette Jaerl Margaritha de thuisploeg zelfs op 2-0. Hij wipte de bal na een indrukwekkende sprint over doelman Nigel Bertrams heen en bepaalde daarmee de eindstand.

Jong AZ - FC Den Bosch 3-1

Jong AZ kwam in de zevende minuut op voorsprong. Ricuenio Kewal sneed vanaf het middenveld naar binnen en krulde de bal in de kruising: 1-0. Aan de andere kant had Rome-Jayden Owusu-Oduro een goede redding in huis op een schot van Evangelos Patoulidis. Nadat ook Iman Griffith en Mexx Meerdink dreigend waren met schoten, werd het vijf minuten voor tijd 2-0. Joey Konings werkte de bal in eigen doel uit een hoekschop. Nog voor rust maakte Konings zijn fout goed door voor de 2-1 aan te tekenen op aangeven van Victor van den Bogert. Den Bosch probeerde het na rust wel, maar alleen Jong AZ wist nog te scoren. Kewal tekende op aangeven van Finn Stam voor de 3-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 25 18 3 4 33 57 2 Heracles Almelo 25 16 3 6 34 51 3 Almere City FC 25 13 4 8 7 43 4 VVV-Venlo 25 12 6 7 3 42 5 Willem II 25 11 7 7 13 40 6 FC Eindhoven 25 11 6 8 1 39 7 MVV Maastricht 24 11 5 8 5 38 8 Jong AZ 25 11 5 9 4 38 9 Telstar 25 9 9 7 -4 36 10 Roda JC Kerkrade 24 10 4 10 2 34 11 NAC Breda 24 10 4 10 -1 34 12 ADO Den Haag 25 9 7 9 -4 34 13 Jong PSV 25 8 7 10 -1 31 14 De Graafschap 24 7 6 11 -4 27 15 FC Dordrecht 25 7 5 13 -11 26 16 FC Den Bosch 25 8 2 15 -15 26 17 Helmond Sport 25 7 5 13 -20 26 18 Jong Ajax 24 5 10 9 -5 25 19 TOP Oss 25 7 3 15 -17 24 20 Jong FC Utrecht 24 4 5 15 -20 17