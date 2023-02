Definitieve streep door naam van Eden Hazard: ‘Het boek is gesloten’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 20:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:43

Domenico Tedesco gaat Eden Hazard niet proberen te overtuigen om terug te keren bij de nationale ploeg van België. De aanvaller van Real Madrid zette na het teleurstellend verlopen WK in Qatar een punt achter zijn interlandcarrière. Tedesco nam vrijdag alle tijd voor de media en deelde mee dat de vleugelspeler niet meer zal terugkeren. "Nee, dat hoofdstuk is afgesloten."

Na het WK, waar België niet verder kwam dan de groepsfase, stapte bondcoach Roberto Martínez op. Tedesco werd deze maand aangesteld als zijn opvolger en hield vrijdag een persconferentie. De Duitser met Italiaanse roots neemt het met de Rode Duivels in de openingswedstrijd van de EK-kwalificatie op tegen Zweden. Tot een ontmoeting met sleutelspelers als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku is het nog niet gekomen. "Ik heb ze wel een berichtje gestuurd om me voor te stellen. Dat heb ik bij de zeven aanvoerders gedaan", vertelt Tedesco na het persmoment tegenover Sporza. "Of ze hebben gereageerd? Ja, ze hebben allemaal een bericht teruggestuurd. Nu begin ik ook te reizen om hen te ontmoeten. Niet alle spelers, maar sommigen."

Tedesco weet te melden dat Thomas Vermaelen het kwalificatietraject niet ingaat als assistent-bondscoach. "Niet bij de Rode Duivels. Ik heb begrepen dat Thomas Vermaelen voor de KBVB (de Belgische voetbalbond, red.) zeer belangrijk is en dat ze hem graag in een technische rol willen behouden. Die gesprekken zijn lopende." De 'gouden generatie' van België bestond vooral uit dezelfde spelers. Tedesco geeft echter aan dat hij meerdere spelers in de gaten houdt. "We hebben een stap teruggezet en ik kijk breder dan de voorselectie die was gemaakt voor het WK met 25 tot 30 spelers. Ik kijk nu naar een honderdtal spelers. Ik kan ze nog niet allemaal tot in detail beoordelen, maar ik ga dat wel proberen."

De pas 37-jarige oefenmeester weigert echter te spreken van 'een totale ommekeer'. "Dat zou willen zeggen dat alles voorheen slecht was. En dat is niet zo. Het WK was een teleurstelling, maar er waren ook goede dingen. De dingen die wel werkten, zullen we zeker proberen te behouden. En wat niet werkte, dat willen we veranderen", vertelt de bondscoach. "Maar daar moet ik eerst een beter zicht op krijgen. Ik moet dus nog met de spelers praten om te kijken wat goed was en wat minder goed was", zegt hij. België gaat dus zonder Hazard het EK-kwalificatietraject in. "Dat hoofdstuk is afgesloten", is de bondscoach duidelijk. "Het was al afgesloten voor ik hier kwam. Hij heeft zelf besloten om te stoppen en zal daar zijn redenen voor hebben. Ik moet die respecteren."