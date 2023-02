Leeuwinnen kennen dramatische WK-voorbereiding en verliezen van Oostenrijk

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk niet in winst weten om te zetten. Op Gozo, een eiland dat onderdeel is van Malta, verloor de ploeg van Andries Jonker met 1-2. Het Nederlandse doelpunt werd na ruim een kwartier gemaakt door Lieke Martens. Vijf minuten voor het einde kwamen de Oostenrijkers toch nog op gelijke hoogte en in de blessuretijd maakten de Oostenrijkse dames de comeback compleet. Komende dinsdag om 18.00 uur oefenen Nederland en Oostenrijk opnieuw tegen elkaar.

Jonker koos er opvallend genoeg voor om aanvoerder Sherida Spitse op de bank te laten beginnen. Damaris Egurrola kreeg de voorkeur boven de recordinternational en Daniëlle van de Donk droeg de aanvoerdersband. Een andere in het oog springende keuze in de basiself was de linksbackpositie van Esmee Brugts, die bij haar club PSV normaal gesproken als linksbuiten wordt opgesteld. In de spits moest Jonker het doen zonder Vivianne Miedema, die in december zwaar geblesseerd raakte aan haar knie. Fenna Kalma, met 26 goals topscorer van de Eredivisie, begon daarom in de punt van de aanval. Ze werd geflankeerd door Martens en Victoria Pelova.

In de eerste helft leverde de eerste serieuze mogelijkheid meteen een treffer op. Martens kreeg de bal in het strafschopgebied van Kalma, draaide naar binnen en krulde de bal prachtig in de verre hoek: 1-0. In de fase daarna kreeg Oranje twee serieuze kansen op de tweede treffer, maar zowel Van de Donk (oog in oog, redding keeper Manuela Zinsberger) als Kalma (kopbal recht op Zinsberger af) lieten na de marge te verdubbelen.

Na de rust duurde het even voordat de volgende mogelijkheid zich aandiende. Het was de ingevallen Spitse die in de 65ste minuut pas weer voor gevaar zorgde. Eerst zag ze haar vrije trap nog in de muur belanden, maar haar tweede poging werd stijlvol door Zinsberger op de lat getikt. Vijf minuten later was ook Oostenrijk dicht bij een doelpunt, maar Laura Feiersinger schoot tegen een ploeggenoot aan. Vlak voor tijd was het dan echter toch raak. Invalster Eileen Campbell kwam oog-in-oog te staan met Daphne van Domselaar en schoof de bal koeltjes langs de Nederlandse doelvrouw. In de blessuretijd wist Oostenrijk de wedstrijd zelfs nog te winnen. Sarah Zadrazil schoot de bal van buiten het zestienmetergebied buiten het bereik van Van Domselaar, waarmee ze de eindstand op 1-2 bepaalde.