Verweij: ‘Er gaat wel grote club aankloppen bij Ajax. Ik denk aan 40 miljoen’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 20:05 • Bart DHanis • Laatste update: 20:08

Mike Verweij weet zeker dat er nog een grote club gaat komen voor Edson Álvarez, zo vertelt de Ajax-watcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Álvarez zag tot zijn grote frustratie een transfer naar Chelsea mislukken, maar hoeft volgens Verweij niet te wanhopen. “Hij is pas 25 jaar oud en heeft al meer dan zestig interlands gespeeld voor Mexico. Daar is altijd wel markt voor", aldus de journalist.

Afgelopen zomer klopte Chelsea in de slotfase van de transferperiode aan bij Ajax. De Londenaren waren bereid om zo ver als zestig miljoen euro te gaan voor de Mexicaanse middenvelder, waarop Ajax hen de deur wees. “Dat is natuurlijk wel een compleet verkeerde inschatting geweest van Ajax”, begint Verweij zijn betoog. “Dat bedrag zal niet meer geboden worden, tenzij een club echt in de stress schiet en een speler moet hebben.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat denkt Verweij dat Ajax toch een hoop geld aan een eventuele transfer van Álvarez kan overhouden. “Ik denk dat ze nog wel veertig miljoen euro voor deze speler kunnen krijgen”, besluit de Ajax-watcher. Eerder deze week vertelde Álvarez zelf in een interview met De Telegraaf dat hij komende zomer opnieuw gaat proberen een transfer te maken. "Ik ben naar Ajax gekomen om het volgende niveau te bereiken. Mijn focus ligt op dit moment voor honderd procent op Ajax. Maar als er komende zomer iets moois voorbij komt, dan wil ik die kans wel grijpen”, aldus de Mexicaans-international.

Álvarez kwam in 2019 voor vijftien miljoen over van Club América. De verdedigende middenvelder speelde sinds zijn komst 131 duels in het shirt van Ajax, waarin hij tien keer het net wist te vinden. Ook hield hij in Nederland twee keer de kampioensschaal omhoog en won hij een keer de beker. Het contract van de Mexicaan in Amsterdam loopt door tot aan de zomer van 2025.