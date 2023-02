Hélène Hendriks: ‘Peter Bosz was heel lastig, heb ik ook tegen hem gezegd’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 19:34 • Laatste update: 19:42

Hélène Hendriks is na haar doorbraak niet meer weg te denken uit de Nederlandse voetbaljournalistiek. De presentatrice annex verslaggever van ESPN en Talpa vertelt in gesprek met FHM over haar televisiewerk en onthult bijvoorbeeld dat Peter Bosz een van de moeilijkst te interviewen trainers is. "Peter Bosz was echt heel lastig, dat heb ik ook nog wel eens tegen ‘m gezegd", aldus Hendriks.

Hendriks herinnert zich moeizame gesprekken met de voormalig trainer van Ajax, die sinds 2017 niet meer werkzaam is geweest in Nederland. "Dan denk je bijvoorbeeld dat zijn zin nog niet af was en dan was hij al klaar. Daar moest ik echt wel even aan wennen." Minder moeite had Hendriks met het interviewen van ex-PSV-trainer Mark van Bommel. "Hij maakte er echt een spel van. Die kon je ook enorm uitdagen en je scherp houden. Dat vond ik ook altijd leuk."

Ook Dick Advocaat behoort tot de favoriete trainers van Hendriks om te interviewen. "Zijn laatste jaar bij Feyenoord was top. Hij is heel ontspannen, had alles meegemaakt, dus die schrikt niet zo snel. Dat waren gewoon leuke interviews. Dan kwam Cor Pot vaak ook nog langsgelopen en dan konden we een geintje uithalen." Hendriks werkt ook graag met Mario Been, die als analist aan ESPN verbonden is. "Wij hebben gewoon een beetje dezelfde humor. Dan is het soms niet helemaal serieus en dat vind ik gewoon leuk. Het is natuurlijk ook gewoon entertainment, hè."

De afgelopen jaren kreeg Hendriks er diverse vrouwelijke collega's bij in haar werkveld. Daartoe behoort nu ook Noa Vahle, die tijdens het WK faam verwierf als verslaggever voor De Oranjewinter. "Noa is een hele zelfstandige, slimme meid die met beide benen op de grond staat", zegt Hendriks, die Vahle af en toe van een advies voorziet. "Natuurlijk sparren wij regelmatig. Het belangrijkste is om jezelf te blijven en hard werken. Je kunt jezelf wel allerlei presentatietechnieken aan gaan leren maar het gaat er uiteindelijk niet om dat het foutloos is maar dat het authentiek is en je jezelf bent."