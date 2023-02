Cristiano Ronaldo laat zich zien met een schitterende én een curieuze assist

Vrijdag, 17 februari 2023 om 18:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:02

Cristiano Ronaldo heeft zich vrijdagmiddag onderscheiden bij Al-Nassr. Dankzij twee assists van de energiek spelende Portugees won zijn ploeg met 2-1 van Al-Taawoun in de Saudische Premier League. De tweede assist van Ronaldo was een opmerkelijke, daar hij in eerste instantie een schot, onderweg naar de verre hoek, tegenhield. Abdullah Madu wist vervolgens wel raad met de onbedoelde pass. Al-Nassr is koploper met veertig punten, al hebben Al-Ittihad en Al-Shabab hetzelfde aantal punten.

Ronaldo liet zich zien in de openingsfase. De 38-jarige aanvaller ontsnapte aan zijn directe tegenstander, sneed naar binnen en leek voor een schot te kunnen gaan, maar werd op het laatste moment afgetroefd. Minuten later kapte de superster de verdediging van Al-Taawoun wel volledig uit en vloog zijn schot van buiten de zestien ternauwernood over het doel. Al-Nassr bleef de betere ploeg en kwam in de zeventiende minuut op voorsprong. Ronaldo kreeg de bal voor zijn voeten op het middenveld en had een diepe pass in huis. Abdulrahman Ghareeb schudde tegenstander Abdulelah Al Amri vervolgens van zich af en schoot in de verre hoek raak: 1-0.

Al-Taawoun kwam vlak na rust op gelijke hoogte. Na een fraaie combinatie over de rechterkant gaf Mohammed Zayed Al Ghamdi strak voor op Álvaro Medrán, die bij de tweede paal binnenliep. Al-Nassr was echter de betere partij en een kwartier voor tijd kwamen de gastheren op voorsprong. Luiz Gustavo ontving de bal op de rand van de zestien en leek met zijn schot de verre hoek te vinden, maar Ronaldo voorkwam het doelpunt onbewust door in de lijn van het schot te staan. Het tegenhouden van Ronaldo bleek echter goed voor een assist, want Madu wist vervolgens wel raad met de losse bal: 2-1. De voorsprong werd in het vervolg niet meer uit handen gegeven. Ronaldo lijkt zijn draai definitief gevonden te hebben. In de vorige speelronde was hij goed voor maar liefst vier doelpunten bij Al-Wehda (0-4).